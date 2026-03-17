خيارات إنهاء حرب إيران على طاولة ترامب.. فهل يستجيب؟

مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة وتداعيات الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، بدأت الإدارة الأمريكية تبحث عن سيناريوهات محتملة لإنهاء الصراع.

وفي هذا الصدد، كشفت تقارير إعلامية عن وجود نقاشات داخل البيت الأبيض بشأن خيارات الخروج من الحرب، وسط تباين في وجهات النظر بين المسؤولين الأمريكيين حول مستقبل المواجهة مع طهران.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، نقلا عن ستة مصادر مطلعة، أن القيادات العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية قدمت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الخيارات والسيناريوهات المحتملة لإنهاء الحرب مع إيران، في حال قرر اتخاذ خطوة نحو إنهاء الصراع.

وبحسب اثنين من المصادر المطلعة على هذه الخيارات، فإن هناك تباينا واضحا في المواقف داخل الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.

فبينما يميل بعض المسؤولين إلى دعم استراتيجية الخروج من الحرب، نظرا لحالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي التي تفاقمت عقب المواجهة الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، يرى آخرون من مساعدي ترامب أن استمرار الضغط يمثل فرصة مهمة لإضعاف نفوذ النظام الإيراني في المنطقة.

وأشار أحد المصادر إلى أن القوات الأمريكية وإدارة ترامب لا تستطيعان حتى الآن تحديد إطار زمني واضح أو جدول محدد لمدة استمرار الحرب، موضحا أن طبيعة الصراع متغيرة بشكل مستمر، وأضاف قائلا: "الحرب تتغير كل يوم"، في إشارة إلى التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة.

ووفقا للمصادر الستة، التي رفضت الكشف عن تفاصيل الخيارات المطروحة على الرئيس الأمريكي، فإن خطط إنهاء الحرب أو ما يُعرف بـ "مخارج الطوارئ" أصبحت جزءا من التخطيط العسكري اليومي للعملية.

وفي الوقت نفسه، يجري إعداد خيارات تصعيد إضافية تحسبا لاحتمال اتخاذ البيت الأبيض قرارا بزيادة الضغط العسكري على إيران.

وفي بيان سابق، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قدما تقييما أوليا يشير إلى أن تحقيق الأهداف العسكرية المحددة داخل إيران قد يستغرق ما بين أربعة إلى ستة أسابيع.

وبحسب تقرير إن بي سي نيوز، فإن استراتيجيات الخروج التي قدمت إلى ترامب اكتسبت أهمية متزايدة في ظل سعي الإدارة الأمريكية إلى التعامل مع تداعيات الحرب، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط عالميا، إضافة إلى تزايد التساؤلات حول ما إذا كانت إيران قد تقبل بالتخلي عن سلاحها طواعية والانخراط في اتفاق يستجيب للشروط الأمريكية.

كما أفادت المصادر بأن القوات الأمريكية لم تنجح حتى الآن في تأمين مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وذلك رغم الدعوة التي وجهها ترامب لعدد من الدول للمشاركة في هذه المهمة، وهي الدعوة التي لم تلقَ استجابة من الدول المعنية.

ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبا

وفي تصريحات أدلى بها لشبكة إن بي سي نيوز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القدرة على حسم الصراع خلال أسبوع.

وأوضح ترامب أن القوات الأمريكية تمكنت خلال أسبوعين فقط من تدمير القدرات الرئيسية للقوات الإيرانية، بما في ذلك القوات البحرية وسلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي، إلى جانب استهداف قيادات عسكرية إيرانية بارزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ألحقت أضرارا كبيرة بإيران خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدا أن ما تحقق خلال الأسبوعين الماضيين يمثل إنجازا كبيرا على المستوى العسكري، ليس فقط لصالح الولايات المتحدة بل لما وصفه بـ "مصلحة العالم".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن إيران باتت تمتلك نحو 8% فقط من ترسانتها الصاروخية، إضافة إلى ما وصفه بنسبة ضئيلة من الطائرات المسيرة، في إشارة إلى حجم الخسائر التي تعرضت لها القدرات العسكرية الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة.

والجدير بالذكر، أنه في ظل هذه التطورات المتسارعة، تظل مسألة إنهاء الحرب على إيران مرهونة بالقرارات التي سيتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الانقسام داخل الإدارة الأمريكية بين دعاة التصعيد وأنصار البحث عن مخرج سريع للصراع.