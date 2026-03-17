ترامب يطلب تأجيل القمة مع نظيره الصيني شهراً بسبب حرب إيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه طلب من الصين تأجيل قمة كان من المقرر عقدها مع نظيره الصيني شي جين بينغ لمدة شهر تقريباً، مشيراً إلى أنه من المهم بالنسبة له البقاء في واشنطن للإشراف على الحرب مع إيران.

ولفت ترامب يوم الإثنين خلال فعالية في البيت الأبيض، رداً على سؤال حول احتمال إعادة جدولة القمة البارزة إلى أن الإدارة الأميركية "تعمل على ذلك الآن. نحن نتحدث مع الصين. أريد حضور القمة، لكن بسبب الحرب يجب أن أكون هنا".

وأضاف ترامب: "يجب أن أكون هنا، هذا ما أشعر به. ولذلك طلبنا تأجيلها لمدة شهر أو نحو ذلك، وأنا أتطلع إلى أن أكون معهم. لدينا علاقة جيدة جداً". وتابع: "ليس هناك أي حيلة في التأجيل، بل إنها بسبب الحرب"، مضيفاً: "المسألة بسيطة جداً، لدينا حرب جارية.

أعتقد أنه من المهم أن أكون هنا. لذلك قد نؤجلها قليلاً، ليس كثيراً". الحرب تطغى على أولويات ترمب الأخرى كان ترمب قد أشاد بخطته للقاء شي خلال الرحلة المقررة بين 31 مارس و2 أبريل، واعتبرها محطة أساسية في العلاقة بين البلدين.

واجتمعت فرق من البلدين في باريس خلال الأيام الماضية لمناقشة مجالات محتملة للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، وصادرات أشباه الموصلات المتقدمة.