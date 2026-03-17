زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ الأمريكي: ترامب صنع فوضى ولا يملك خطة لإنهائها

قال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك، إن البيت الأبيض بقيادة دونالد ترامب "يتخبط" في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

مساعدة الصين

وانتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة بعد أن أشار الأخير إلى إمكانية مساعدة الصين في تقديم الحماية بمضيق هرمز في ظل تصاعد التوترات مع إيران.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز الممر النفطي الاستراتيجي مغلقًا في أعقاب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران ورد طهران باغلاقه، مما زاد من حدة النقاش السياسي في واشنطن حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



وردّ شومر على تصريحات ترامب، متسائلاً عن المنطق الكامن وراء إشراك بكين في حماية الممر المائي الحيوي.

وكتب شومر على موقع إكس: "يقول دونالد ترامب إنه يأمل أن تساعدنا الصين في تطهير مضيق هرمز. هل تمزح؟"، متهمًا الإدارة بتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الرئيس ترامب "أحدث فوضى" في المنطقة، محذرًا من عدم وجود خطة واضحة لحل الأزمة.