عدوان إسرائيلي ضد الجيش اللبناني يسفر عن إصابة 5 جنود

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مسيرة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في بلدة قعقعية الجسر، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص على الأقل.

ومن جانبها ؛ ذكرت مصادر أمنية لبنانية : أُصيب 5 عسكريين في الجيش اللبناني جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة مدنية ودراجة أثناء عودتهم من الخدمة في بلدة قعقعية الجسر ولم يكن استهدافا مباشرا لعسكريين.

ولاحقا ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية محددة الأهداف في جنوب لبنان، بهدف توسيع المنطقة العازلة وفرض سيطرته على الأراضي اللبنانية، في تصعيد خطير ضد حزب الله.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية تهدف إلى منع حزب الله من العودة إلى مواقع قرب الحدود، مؤكداً أن العملية تحاكي العمليات العسكرية السابقة ضد حماس في غزة، وتشمل تدمير البنية التحتية للجماعة وتصفيتها لإزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال.

وأشار كاتس إلى أن مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا لن يعودوا إلى منازلهم حتى يتم ضمان سلامة سكان شمال إسرائيل الع، مضيفاً أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يختبئ تحت الأرض، وأن الجماعة ستدفع "ثمناً باهظاً" لجهودها الرامية لتدمير إسرائيل.

في سياق متصل، شن الجيش الإسرائيلي ليلة الاثنين موجة غارات جوية جديدة على البنية التحتية لحزب الله في بيروت، وسط تحذيرات سابقة بإخلاء أحياء الضاحية الجنوبية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت القيادة اللبنانية إن العملية الإسرائيلية تهدف إلى منع السكان اللبنانيين من العودة إلى منازلهم، وتدمير البنية التحتية للمنطقة، في خطوة تنتهك السيادة اللبنانية وتهدد الأمن الإقليمي.