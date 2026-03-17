انفراجة محتملة في أزمة هرمز.. إيران توافق على مرور سفن هندية وتركية

كشفت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن مسؤولين في الهند وتركيا، أن طهران منحت موافقة على مرور سفن تابعة للبلدين عبر مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل مؤشراً أولياً على تهدئة جزئية في واحدة من أخطر بؤر التوتر في العالم.

وبحسب المسؤولين، فإن هذه الموافقة جاءت في ظل اتصالات غير معلنة بين الأطراف المعنية، بهدف ضمان استمرار تدفق بعض الشحنات الحيوية، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لكل من الهند وتركيا على واردات الطاقة التي تمر عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المضيق اضطراباً غير مسبوق نتيجة التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، ما أدى إلى توقف أو تقييد حركة عدد كبير من السفن وارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين.

ويرى مراقبون أن منح طهران استثناءات محدودة لبعض الدول قد يعكس محاولة لإدارة التصعيد دون الوصول إلى إغلاق كامل للمضيق، بما يوازن بين الضغط على خصومها والحفاظ على حد أدنى من تدفق التجارة الدولية، خصوصاً مع الدول التي تحتفظ بعلاقات اقتصادية أو سياسية متوازنة معها.

كما قد تشير هذه الخطوة إلى رغبة إيرانية في تجنب مواجهة مباشرة مع قوى دولية كبرى تعتمد بشكل أساسي على نفط الخليج، وفي الوقت نفسه إرسال رسائل سياسية بأن السيطرة على أمن الملاحة في المضيق باتت ورقة ضغط بيد طهران.

في المقابل، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الموافقة ستشمل دولاً أخرى، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى استئناف أوسع لحركة الملاحة، خاصة في ظل استمرار المخاطر الأمنية في المنطقة، بما في ذلك تهديدات الألغام البحرية والهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تطور يتعلق بحركة الملاحة فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.