ترامب: لدينا آلاف الجنود في اليابان وكوريا وألمانيا ولكنها ترفض إرسال قوات إلى هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى الولايات المتحدة 45 ألف جندي في اليابان، و45 ألفا في كوريا الجنوبية، و50 ألفا في ألمانيا، لكنها ترفض ارسال قوات إلى هرمز.

وأكد ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قائلا "ندافع عن كل هذه الدول، ثم يسألون: هل لديكم كاسحات ألغام؟.. فيجيبون: حسنا، هل من الممكن ألا نتدخل؟" في قضية تأمين مضيق هرمز.





وقال واشنطن تتحمل مسؤولية الدفاع عن هذه الدول بالكامل.





وأفادت مصادر دبلوماسية بأن إدارة ترامب تعكف على تشكيل ما يسمى "تحالف هرمز" لمواجهة التهديدات الإيرانية وتأمين حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، وسط تحفظ أو تردد من بعض الدول في الانخراط العسكري المباشر.





وأجرت إدارة ترامب اتصالات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا، لدعوتهم للانضمام إلى التحالف. وتطالب واشنطن هذه الدول بتوفير سفن حربية وطائرات مسيّرة وأصول عسكرية أخرى، إضافة إلى المشاركة في القيادة والسيطرة لضمان أمن المضيق.





وأبدت عدة دول تحفظها مثل اليابان وأستراليا وألمانيا التي قالت إنها لن ترسل سفنا حربية للمضيق، مع الإشارة إلى صعوبات قانونية أو عدم رغبة في الانخراط في النزاع الإيراني.





ولم تتخذ الصين وكوريا الجنوبية موقفا رغم استمرار الاتصالات مع واشنطن، في حين يدرس الاتحاد الأوروبي تعزيز بعثة بحرية صغيرة في الشرق الأوسط، لكن من غير المتوقع توسيعها لتشمل مضيق هرمز.





وفي الهند، شدد وزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار على أن المحادثات المباشرة مع إيران هي السبيل الأكثر فعالية لإعادة فتح الملاحة، معتبرا أن الحوار والتنسيق أفضل من الإجراءات العسكرية.