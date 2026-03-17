ترامب يطلب من الصين تأجيل زيارته "لنحو شهر"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب من الصين تأجيل زيارته الرسمية "لنحو شهر"، بعدما كان من المقرر أن تمتد من 31 مارس إلى 2 أبريل.

وصرّح ترامب للصحفيين في المكتب البيضوي "أريد أن أكون هنا بسبب الحرب" في الشرق الأوسط، مضيفا "طلبنا تأجيل الزيارة لنحو شهر"، مؤكدا أن العلاقة مع بكين "جيدة جدا".

ويتأكد الآن أن الولايات المتحدة في حرب بلا جدول زمني فمدة المواجهة مع إيران تتبدل يوميًا رغم حديث واشنطن عن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد بتوسيع العمليات العسكرية، مع تحرّك لحشد دعم دولي لإعادة فتح مضيق هرمز.

في المقابل، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود أي تواصل مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مؤكدًا أن آخر اتصال بينهما سبق اندلاع الحرب، وذلك ردًا على تقرير لموقع "أكسيوس" تحدث عن استئناف قنوات الاتصال مؤخرًا.