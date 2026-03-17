الإشراف العام
رئيس التحرير
أخبار العالم

في طريقها للشرق الأوسط.. سفينة حربية أمريكية تصل قبالة سنغافورة

محمود نوفل

أفادت قناة سي إن إن بأن سفينة حربية أمريكية تقل آلافا من مشاة البحرية وصلت منذ قليل إلى قبالة سنغافورة في طريقها إلى الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت البحرية الأمريكية أن حريقا اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، ما أسفر عن عدد من الإصابات بين أفراد الطاقم.

وأكدت البحرية أنه تمت السيطرة على الحريق بالكامل، مشيرة إلى أن الحادث لا علاقة له بأي أعمال قتالية.

أعلنت شبكة CBS الإخبارية أن سفينة إيرانية تعرضت لإصابة بعد أن اقتربت بشكل خطر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن في مياه المنطقة.


وأوضحت الشبكة أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار في الحاملة الأمريكية، فيما تم اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة ومنع أي تصعيد محتمل.

وفي وقت سابق، نفى الجيش الأمريكي صحة التقارير التي تحدثت عن مغادرة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ساحة العمليات في المنطقة.

وأكدت مصادر عسكرية أن ما تم تداوله بشأن انسحاب الحاملة غير صحيح، مشيرة إلى أنها لا تزال في موقعها وتواصل أداء مهامها ضمن العمليات العسكرية الجارية.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثورى الإيرانى أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة، وأنها تتجه الآن نحو الولايات المتحدة بعد الهجوم.

ويأتي هذا الاستهداف فى سياق التصعيد العسكرى المتبادل بين إيران والولايات المتحدة، ما يزيد من التوتر فى المنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن البحرى.

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس إن جيش الاحتلال يوجّه ضربات قاصمة للحرس الثوري الإيراني، وقواعده، وقواته في الشوارع، ونقاط تفتيشه، والمزيد قادم.


ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط متابعة دولية دقيقة للوضع في المنطقة

