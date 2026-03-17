الصين تعلن تقديم مساعدات إنسانية لـ إيران ولبنان ودول الشرق الأوسط

أعلنت جمهورية الصين، عزمها تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى إيران ولبنان وعدد من دول الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب الدائرة في المنطقة، والتي دخلت مرحلة أكثر تعقيداً مع اتساع رقعة المواجهات العسكرية.

وبحسب تقارير دولية حديثة، فإن الخطوة الصينية تأتي في إطار تحرك دبلوماسي وإنساني يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا والنازحين بشكل غير مسبوق. وتشير التقديرات إلى نزوح مئات الآلاف داخل لبنان وحده، في وقت تعاني فيه البنية التحتية الصحية والخدمية من ضغوط هائلة.

وأكدت بكين، أن مساعداتها ستشمل إمدادات طبية ومواد غذائية ومستلزمات إغاثة عاجلة، إلى جانب دعم الجهود الإنسانية الدولية العاملة في مناطق النزاع. كما دعت إلى وقف إطلاق النار وضرورة التوصل إلى حل سياسي يضمن استقرار المنطقة ويحد من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وتعكس هذه الخطوة استمرار السياسة الصينية القائمة على الجمع بين الحضور الدبلوماسي والدعم الإنساني، حيث سبق لبكين أن قدمت مساعدات للاجئين والنازحين في لبنان، تضمنت مواد إغاثة أساسية استفاد منها عشرات الآلاف من المتضررين.

ويأتي الإعلان الصيني ، في وقت تتسابق فيه القوى الدولية لتقديم الدعم الإنساني للمنطقة، إذ أعلنت جهات دولية أخرى عن حزم مساعدات كبيرة لمواجهة تداعيات الحرب، مع تحذيرات متزايدة من انهيار الأوضاع الإنسانية إذا استمر التصعيد العسكري.

ويرى مراقبون ، أن التحرك الصيني يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب الإنساني، إذ يعكس رغبة بكين في تعزيز دورها كقوة دولية فاعلة في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تراجع نسبي لبعض القوى الغربية وانشغالها بتعقيدات الصراع، كما تسعى الصين إلى الحفاظ على استقرار المنطقة التي تمثل مصدراً رئيسياً للطاقة بالنسبة لها.

في المقابل، تؤكد بكين في خطابها الرسمي أنها لا تسعى إلى التدخل العسكري، بل تركز على دعم الحلول السياسية وتقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يتماشى مع نهجها التقليدي في إدارة الأزمات الدولية.

ومع استمرار القتال واتساع نطاقه ليشمل عدة دول، تبدو المساعدات الإنسانية ضرورة ملحة، لكنها تبقى غير كافية دون تحرك سياسي شامل يوقف الحرب ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، وهو ما تدعو إليه الصين إلى جانب العديد من القوى الدولية.