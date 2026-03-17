تراجع النفط يدفع الأسهم الأمريكية للصعود وسط آمال بانفراجة في هرمز

أدى تراجع أسعار النفط إلى صعود الأسهم والسندات، وسط آمال بأن تتمكن المزيد من ناقلات النفط من عبور مضيق هرمز، فيما ساعدت أيضاً إشارات إلى أن الدول الصناعية قد تفرج عن المزيد من مخزونات النفط الاستراتيجية في تحسين المعنويات.

ورغم أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة في ظل الحرب في الشرق الأوسط، استقر الخام الأميركي عند 93.50 دولاراً للبرميل، مع بدء عدد محدود من السفن في إيجاد طريق للمرور عبر هذا الممر الحيوي. وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1%، وقادت شركات التكنولوجيا المكاسب، إذ صعد سهم "إنفيديا" بنسبة 1.6%، بعدما توقعت الشركة تحقيق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار من رقائق الذكاء الاصطناعي حتى نهاية عام 2027. كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية مع تراجع أسعار النفط، ما خفف من مخاوف التضخم. وانخفض الدولار، بينما تجاوزت عملة "بتكوين" مستوى 73 ألف دولار. دعوات أميركية لتأمين مضيق هرمز كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعواته للدول الأخرى للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، قائلاً إن إيران كادت أن تُدمَّر بالكامل.

وأضاف أن استهداف البنية التحتية النفطية في مركز التصدير الرئيسي لإيران في جزيرة "خرج" لا يزال خياراً مطروحاً.

وترامب يطلب تأجيل القمة مع نظيره الصيني شهراً بسبب حرب إيران من جهتها، قالت "وكالة الطاقة الدولية"، التي وافقت مؤخراً على أكبر سحب على الإطلاق من الاحتياطيات الطارئة، إن لديها مزيداً من المخزونات يمكن إتاحتها إذا لزم الأمر.