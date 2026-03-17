ترامب: لن أسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. ولسنا بحاجة إلى مساعدة في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال ترامب: إيران تهديد كبير للعالم، والحلفاء في الناتو فشلوا في اختبار مساعدتنا في إيران"|.

وأكمل ترامب: “لسنا بحاجة إلى أي مساعدة في مرافقة السفن عبر مضيق هرمز”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبلغوها بعدم رغبتهم في الانخراط في أي صراع عسكري ضد إيران. وأضاف ترامب أن واشنطن لم تعد ترى حاجة للحصول على دعم دول الحلف في مواجهة طهران.

وفي تصريحاته على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن "دول الناتو لا ترغب في المشاركة في الحرب ضد النظام الإيراني، رغم توافقهم الشديد مع موقفنا بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى دور الحلف قائلاً: "لست متفاجئاً من موقفهم، لأنني كنت أرى منذ البداية أن الناتو، الذي ننفق عليه مئات المليارات سنوياً لحماية هذه الدول، لا يقدم الكثير لنا خاصة في أوقات الحاجة".