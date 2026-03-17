ترامب: حلف الأطلسي يرتكب أخطاء شديدة الحمق بشأن إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حلف الأطلسي يرتكب أخطاء شديدة الحمق بشأن إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" الناتو يرتكب خطأ فادحا ولم نعد بحاجة إلى مساعدة دول حلف الأطلنطي".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبلغوها بعدم رغبتهم في الانخراط في أي صراع عسكري ضد إيران. وأضاف ترامب أن واشنطن لم تعد ترى حاجة للحصول على دعم دول الحلف في مواجهة طهران.

وفي تصريحاته على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن "دول الناتو لا ترغب في المشاركة في الحرب ضد النظام الإيراني، رغم توافقهم الشديد مع موقفنا بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى دور الحلف قائلاً: "لست متفاجئاً من موقفهم، لأنني كنت أرى منذ البداية أن الناتو، الذي ننفق عليه مئات المليارات سنوياً لحماية هذه الدول، لا يقدم الكثير لنا خاصة في أوقات الحاجة".