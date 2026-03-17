ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن العديد من حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أبلغوها بعدم رغبتهم في الانخراط في أي صراع عسكري ضد إيران. وأضاف ترامب أن واشنطن لم تعد ترى حاجة للحصول على دعم دول الحلف في مواجهة طهران.

وفي تصريحاته على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن "دول الناتو لا ترغب في المشاركة في الحرب ضد النظام الإيراني، رغم توافقهم الشديد مع موقفنا بشأن ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى دور الحلف قائلاً: "لست متفاجئاً من موقفهم، لأنني كنت أرى منذ البداية أن الناتو، الذي ننفق عليه مئات المليارات سنوياً لحماية هذه الدول، لا يقدم الكثير لنا خاصة في أوقات الحاجة".

وأشار ترامب إلى أن القوة العسكرية الأمريكية تجعلها مستقلة عن دعم الحلفاء، مضيفاً: "نظراً إلى نجاحنا العسكري الكبير، لم نعد بحاجة أو راغبين في مساعدة دول الناتو، ولم نكن بحاجة لها أبداً. الأمر نفسه ينطبق على اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية… فنحن، كأقوى دولة في العالم، لا نحتاج إلى مساعدة أحد".