أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 7 مسيرات خلال الساعات الماضية في المنطقة الشرقية، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، عقد د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة مباحثات مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بالرياض.

وجدد الوزير عبد العاطي، التأكيد على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، مشددا على رفض مصر القاطع وإدانتها الصريحة للاعتداءات التي طالت الأراضي السعودية والدول العربية الشقيقة، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لتلك الاعتداءات الآثمة، وأن المساس بسيادة المملكة هو مساس مباشر بالأمن القومي المصرى والعربي.

وتصدرت جهود خفض التصعيد أجندة المباحثات، حيث استعرض الوزيران التداعيات الوخيمة للتصعيد العسكري الراهن، وجدد الوزير عبد العاطى التحذير من مغبة المراهنة على الخيارات العسكرية التي لن تفضي إلا لتعميق الأزمة وتوسيع رقعة الصراع، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات المستهجنة، وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والعقل، للحيلولة دون انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.