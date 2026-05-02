تناقض أمريكي.. ترامب يهاجم الحلفاء ويطلب دعمهم لفتح مضيق هرمز

تسعى الإدارة الأمريكية إلى تشكيل تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من هجمات الرئيس دونالد ترامب الكلامية على حلفائه وإصراره على قدرة الولايات المتحدة على إعادة فتح المضيق هرمز بمفردها.

فتح مضيق هرمز

تشير مذكرة داخلية اطلعت عليها شبكة NBC News، إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مبادرة جديدة للمساعدة في تسهيل مرور السفن عبر الممر المائي الحيوي الذي أغلقته إيران.

وتهدف مبادرة "بناء الحرية البحرية" إلى تنسيق الحلفاء لإجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد إيران، وتبادل المعلومات لضمان عبور آمن.

وذكرت المذكرة أن هذه المبادرة ستُكمّل "جهود التخطيط البحري التي تقودها المملكة المتحدة وفرنسا"، مضيفةً: "نتطلع إلى إنشاء قنوات اتصال مع المملكة المتحدة وفرنسا لتجنب التضارب وتنسيق هذه الجهود بشكل وثيق".

مع ذلك، شنّ ترامب هجومًا في تصريحاته تجاه الحلفاء الأوروبيين الآخرين وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الليلة الماضية: "لم نتلقَّ أي مساعدة، لا شيء من الناتو".

أعلن مسؤولون في البنتاجون أن الولايات المتحدة ستسحب نحو 5000 جندي من ألمانيا بعد أن انتقدت مستشارتها افتقار ترامب للاستراتيجية في إيران، وألمحت إلى إمكانية سحب القوات من إيطاليا وإسبانيا.

وقال ترامب للصحفيين: "لماذا لا أفعل ذلك؟ إيطاليا لم تقدم لنا أي مساعدة، وإسبانيا كانت سيئة للغاية، سيئة للغاية".