الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
بعد حرب إيران.. ربع الأمريكيين يغرقون في ضائقة مالية
مسؤول إيراني: الحرب مع الولايات المتحدة محتملة بعد رفض ترامب الاقتراح
نائب رئيس الوزراء يستعرض مع وزير النقل موقف مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم السبت، انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت فورًا في تنفيذ المستهدفات المقررة ضمن الموجة الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، لضمان التنفيذ الفوري لأعمال الإزالة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، على أن هناك متابعة ميدانية لحظية لأعمال التنفيذ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ يتم رصدها.

ردع مخالفين 

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بسرعة التعامل مع أي مخالفات في مهدها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع تطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

موجة 29 مواجهه مخالفات البناء 

وأشار محافظ الغربية ، إلى أن الموجة الـ29 تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة القانون.

توفيق أوضاع التصالح 

كما ناشد المحافظ ، المواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة في ملفات التقنين والتصالح، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

تنفيذ حملات الازالات 

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط واسترداد حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية للأجيال القادمة.

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

ترشيحاتنا

آلان شيرر

قائمة تاريخية.. أفضل 10 مسددين لركلات الجزاء في البريميرليج

فرج عامر

فرج عامر: اعتذار وليد صلاح غير مقبول وبن شرقي يتفوق على وسام أبو علي

الأهلي والزمالك

أرقام صادمة في القمة.. خالد طلعت يكشف هيمنة الأهلي على مباريات الزمالك

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد