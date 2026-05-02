محافظ الغربية يعلن انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم السبت، انطلاق أعمال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت فورًا في تنفيذ المستهدفات المقررة ضمن الموجة الجديدة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق الكامل مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، لضمان التنفيذ الفوري لأعمال الإزالة.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، على أن هناك متابعة ميدانية لحظية لأعمال التنفيذ من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بكافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ يتم رصدها.

ردع مخالفين

ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بسرعة التعامل مع أي مخالفات في مهدها، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مع تطبيق القانون بكل حزم ودون أي تهاون، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

موجة 29 مواجهه مخالفات البناء

وأشار محافظ الغربية ، إلى أن الموجة الـ29 تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات سواء على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار خطة الدولة لاسترداد حق الشعب وفرض هيبة القانون.

توفيق أوضاع التصالح

كما ناشد المحافظ ، المواطنين بسرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي تتيحها الدولة في ملفات التقنين والتصالح، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين.

تنفيذ حملات الازالات

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع ضمن خطة شاملة تهدف إلى فرض الانضباط واسترداد حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية للأجيال القادمة.