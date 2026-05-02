بور فؤاد.. تحويل مدرسة الإسكان الاجتماعي2 من رسمي لغات إلى عربي

صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على تحويل مدرسة الإسكان الاجتماعي رقم (2) بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد، من نظام “رسمي لغات” إلى “رسمي عربي”، وذلك في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات التعليمية المناسبة

وجاء القرار بعد دراسة احتياجات المنطقة والكثافات الطلابية، حيث يمثل نظام التعليم الرسمي العربي الخيار الأنسب لشريحة كبيرة من أولياء الأمور، بما يسهم في تخفيف الأعباء المادية المرتبطة بالتعليم اللغات، ويحقق مبدأ العدالة في إتاحة الخدمة التعليمية.

وتضم المدرسة إجمالي 56 فصلًا دراسيًا، بما يعزز قدرتها الاستيعابية لاستقبال أعداد أكبر من الطلاب، خاصة في منطقة الفيروز التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في الكثافة السكانية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، على أن تتخذ مديرية التربية والتعليم كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، بما يحقق أفضل مستوى تعليمي لأبناء المنطقة.