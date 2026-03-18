أحمد موسى: وزير الخارجية أكد على استمرار الوقوف مع الأشقاء العرب بالقول والفعل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، أكد أنه زار دول ( قطر - عمان - الأردن - السعودية)، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي، مشددا على أن كل الدول العربية تثمن دور مصر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير الخارجية أكد على استمرار الوقوف مع الأشقاء العرب بالقول والفعل، معلقا: ضحكتي ليها معنى كبير.. نقف بجانب الأشقاء بالقول والفعل، مصر لم ولن تتأخر.. بعيدا عن هري السوشيال ميديا دول ناس بتفتي بترغي وخلاص.. معندهمش أي معلومات حول الاتصالات.. في ناس موجهة تعمل فتنة.. ملناش دعوة بهؤلاء .. الله يسامحهم.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدعم المصري كبير، ومصر مستعدة لتلبية أي طلبات للأشقاء في الدول العربية، معلقا: الكلام مش محتاج تفسير.. وزير الخارجية أكد أن مصر قامت ببناء تحالف يدين العدوان الإيراني بالتنسيق مع الدول العربية الأسبوع الماضي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الخارجية أوضح أن مصر بذلت جهود كبيرة لصدور قرار إدانة من مجلس الأمن الدولي ضد إيران، وتحدثنا مع الأصدقاء في روسيا والصين لتمرير القرار دون استخدام الفيتو.

وتابع: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، والعلاقات صلبة وقوية، وأمن الخليج، وتدين بشكل قاطع الاعتداء على الدول العربية الشقيقة، ولدينا اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسأزور واشنطن قريبا لوقف التصعيد.

وذكر: وزير الخارجية تحدث أيضا عن الترتيبات، والتغييرات في المنطقة، وحاليا ترتيبات تتم لازم تكون المنطقة، لازم صوتنا أحنا يكون هو الصوت المؤثر والموجود في أي حدث في المنطقة، قبل أن يتم فرض ترتيبات علينا، يجب علينا أن نتفق على ما هو قادم بما فيه إنه إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، بما فيها إسرائيل.