الكويت .. حريق محدود بإحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي

تعرضت إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية صباح اليوم الخميس، إلى اعتداء بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة البترول الكويتية فأن هذا الاعتداء لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وأشار البيان إلى أن فرق الطوارئ والاستجابة الفورية باشرت أعمالها فور وقوع الحادث حيث تم التعامل مع الحريق وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

كما ذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن الجهات المعنية تتابع الموقف بشكل مستمر وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

