هتعرف من ريحتها.. أسرار تفرق بين الرنجة السليمة والفاسدة

تتصدر الأسماك المملحة، وعلى رأسها الرنجة، قائمة الأطعمة الأكثر إقبالًا لدى المصريين في أول أيام عيد الفطر، حيث يحرص الكثيرون على تناولها كوجبة أساسية ضمن طقوس الاحتفال، إلى جانب أنواع مختلفة من الأسماك.

وفي هذا السياق، حذر معهد تكنولوجيا الأغذية من بعض الأخطاء الشائعة عند شراء وتناول الرنجة، مقدمًا مجموعة من الإرشادات التي تساعد المواطنين على اختيار المنتج الآمن وتفادي أي مخاطر صحية.

كيف تختار الرنجة السليمة؟



أكد المعهد أن هناك عدة علامات يمكن من خلالها التأكد من جودة الرنجة قبل الشراء، أبرزها:

أن تكون ذات لون ذهبي لامع، حيث يشير اللون الأصفر الباهت أو البني إلى فسادها.

خلو السطح من أي نموات فطرية أو شوائب غير طبيعية.

أن تكون متماسكة القوام وليست شديدة الطراوة، مع عدم وجود تهتكات في الجلد..

التأكد من عرضها داخل ثلاجات مخصصة وليس في الهواء الطلق.

مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية وطريقة التدخين (بارد أو ساخن).

اختبار بسيط يكشف فساد الرنجة

وأشار المعهد إلى إمكانية اكتشاف الرنجة الفاسدة بسهولة من خلال:

شم الرائحة خاصة قرب فتحة الذيل، فإذا كانت كريهة أو تشبه البيض الفاسد فهي غير صالحة.

الضغط حول هذه الفتحة، فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات فهذا دليل واضح على فسادها.

نصائح مهمة قبل الأكل

ولضمان سلامة الاستهلاك، أوصى المعهد باتباع عدد من الخطوات، منها:

يفضل طهي الرنجة المدخنة على البارد في قليل من الزيت جيدًا.

إضافة عصير الليمون لرفع الحموضة وتقليل فرص نمو البكتيريا.

نزع الجلد الخارجي للتخلص من الرواسب الضارة الناتجة عن التدخين.

تناول اللحم من الخارج دون فتح البطن لتقليل احتمالات التلوث.

كيف تُصنع الرنجة؟

وأوضح المعهد أن تصنيع الرنجة يتم غالبًا باستخدام أسماك الهرنج المستوردة المجمدة، حيث يتم إذابتها جزئيًا ثم تمليحها بطريقة جافة داخل براميل في طبقات متبادلة مع الملح لمدة تصل إلى 48 ساعة.



بعد ذلك، تُغسل الأسماك لإزالة الملح السطحي، ثم تُترك لتجف قليلًا في الهواء، قبل نقلها إلى غرف التدخين المغلقة، حيث يتم تعريضها لدخان ناتج عن حرق أخشاب صلبة مثل خشب الزان، حتى تكتسب اللون الذهبي المميز والطعم المعروف للرنجة.