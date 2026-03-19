دانيال البنا : أسعار النفط مرشحة للارتفاع إلى 120 دولارًا للبرميل
موعد مباراة الأهلي والترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
بتشتم من عيالي.. مي كساب تكشف ردود الفعل على مسلسل "نون النسوة"
محمد العدل يتغنى بموهبة ريهام عبد الغفور بعد نجاحها في "حكاية نرجس"
هتعرف من ريحتها.. أسرار تفرق بين الرنجة السليمة والفاسدة
السما صفرا.. عاصفة ترابية وأمطار متقطعة تضرب أسيوط
بطائرة مسيرة .. عدوان جديد على مصفاة ميناء عبدالله الكويتي
ماكرون يدعو للتوصل الفوري إلى وقف استهداف البنية التحتية المدنية
طعم جديد نضج وأصبح له أسلوبه.. عمرو أديب يُشيد بموهبة كريم محمود عبدالعزيز
خبير تربوي يكشف سلبيات قرار تأخير موعد امتحانات شهر مارس 2026
البرلمان العربي يُجدّد رفضه القاطع لمُهاجمة إيران المنشآت النفطية والصناعية
أ ف ب: ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 30% بعد هجوم إيران على منشأة غاز في قطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هتعرف من ريحتها.. أسرار تفرق بين الرنجة السليمة والفاسدة

شيماء مجدي

تتصدر الأسماك المملحة، وعلى رأسها الرنجة، قائمة الأطعمة الأكثر إقبالًا لدى المصريين في أول أيام عيد الفطر، حيث يحرص الكثيرون على تناولها كوجبة أساسية ضمن طقوس الاحتفال، إلى جانب أنواع مختلفة من الأسماك.

وفي هذا السياق، حذر معهد تكنولوجيا الأغذية من بعض الأخطاء الشائعة عند شراء وتناول الرنجة، مقدمًا مجموعة من الإرشادات التي تساعد المواطنين على اختيار المنتج الآمن وتفادي أي مخاطر صحية.

كيف تختار الرنجة السليمة؟


أكد المعهد أن هناك عدة علامات يمكن من خلالها التأكد من جودة الرنجة قبل الشراء، أبرزها:
أن تكون ذات لون ذهبي لامع، حيث يشير اللون الأصفر الباهت أو البني إلى فسادها.

خلو السطح من أي نموات فطرية أو شوائب غير طبيعية.

أن تكون متماسكة القوام وليست شديدة الطراوة، مع عدم وجود تهتكات في الجلد..

التأكد من عرضها داخل ثلاجات مخصصة وليس في الهواء الطلق.

مراجعة تاريخ الإنتاج والصلاحية وطريقة التدخين (بارد أو ساخن).

اختبار بسيط يكشف فساد الرنجة

وأشار المعهد إلى إمكانية اكتشاف الرنجة الفاسدة بسهولة من خلال:

شم الرائحة خاصة قرب فتحة الذيل، فإذا كانت كريهة أو تشبه البيض الفاسد فهي غير صالحة.

الضغط حول هذه الفتحة، فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات فهذا دليل واضح على فسادها.

نصائح مهمة قبل الأكل

ولضمان سلامة الاستهلاك، أوصى المعهد باتباع عدد من الخطوات، منها:
يفضل طهي الرنجة المدخنة على البارد في قليل من الزيت جيدًا.

إضافة عصير الليمون لرفع الحموضة وتقليل فرص نمو البكتيريا.

نزع الجلد الخارجي للتخلص من الرواسب الضارة الناتجة عن التدخين.

تناول اللحم من الخارج دون فتح البطن لتقليل احتمالات التلوث.

كيف تُصنع الرنجة؟

وأوضح المعهد أن تصنيع الرنجة يتم غالبًا باستخدام أسماك الهرنج المستوردة المجمدة، حيث يتم إذابتها جزئيًا ثم تمليحها بطريقة جافة داخل براميل في طبقات متبادلة مع الملح لمدة تصل إلى 48 ساعة.

 
بعد ذلك، تُغسل الأسماك لإزالة الملح السطحي، ثم تُترك لتجف قليلًا في الهواء، قبل نقلها إلى غرف التدخين المغلقة، حيث يتم تعريضها لدخان ناتج عن حرق أخشاب صلبة مثل خشب الزان، حتى تكتسب اللون الذهبي المميز والطعم المعروف للرنجة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

احمد العوضي

يارا السكري شمسها حامية.. أحمد العوضي يكشف معنى الوصف لأول مرة

ترشيحاتنا

نجوم دولة التلاوة يتألقون في المساجد الكبرى

كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 أمارات تُبشرك بالليلة المباركة

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد