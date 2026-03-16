ماذا يحدث لجسمك عند تناول بطارخ الرنجة؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبري التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد بطارخ الرنجة.
فوائد بطارخ الرنجة ..
1-صحة القلب:
أحماض أوميجا 3 تخفض الكوليسترول الضار وتدعم الأوعية الدموية، كما يحتوي البوتاسيوم على فوائد للقلب.
2-وظائف الدماغ والذاكرة:
الدهون الصحية والفيتامينات تعزز التركيز والوظائف الإدراكية وتنشط خلايا المخ.
3-تقوية المناعة:
مضادات الأكسدة والفيتامينات تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والفيروسات.
4-مكافحة الأنيميا (فقر الدم):
غنية بالحديد الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.
5-صحة العظام والأعصاب:
غنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين د التي تدعم العظام، وفيتامين ب المركب يقوي الأعصاب.
6-صحة العضلات والطاقة:
مصدر جيد للبروتين لبناء العضلات، وتمد الجسم بالطاقة.
7-الخصوبة والصحة الجنسية:
الزنك والسيلينيوم يعززون إنتاج الحيوانات المنوية ويحسنون جودتها ويساعدون في زيادة هرمون التستوستيرون.
8-مكافحة الشيخوخة:
تساعد على تأخير ظهور علامات تقدم العمر.