نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

يعتاد المصريين على تناول الفسيخ و الرنجة ، أول أيام عيد الفطر المبارك ، ونعلم أن هناك بعض الأضرار عند تناولهم خاصة لمرضى الضغط والقلب.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ..

1- غسل الفسيخ أو الرنجة أو السردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به. 

2- إزالة الرأس والأحشاء.

3- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة. 

4- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم. 

5- تناول الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح. 

6- تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة. 

7- يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، لأنها تساعد على التخلص من الملح الزائد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة. 

8- عدم تناول ما يزيد عن 150 جرامًا. 

9- الإكثار من شرب الماء. 

10- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم. 

نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ الفسيخ و الزنجة رنجة الرنجة الفسيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض.. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

استطلاع هلال شهر شوال

الإفتاء تستطلع غدا هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

لقطة من الفيديو

بعد قليل.. الحكم على المتهم بضرب فرد أمن في كومبوند بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

رام 1500 باك كانتري موديل 2026

رام 1500 باك كانتري 2026 تظهر لأول مرة

تشكيلة من الهواتف الرائدة من الجيل التالي من المتوقع أن تطلقها شركة هونر وهي هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR ,

بمواصفات استثنائية ..هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

لكزس IS موديل 2026 الجديدة

شاهد| لكزس IS موديل 2026 الجديدة

أعراض التسمم من الفسيخ وطرق الوقاية منه

الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟
الفسيخ الفاسد..ماذا يفعل لجسمك ؟

رسميا .. بي إم دبليو تطلق الفئة الثالثة الكهربائية 2027

بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027
بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية 2027

قبل العيد.. اعرفي فوائد زيت السمسم للبشرة وأهم أضراره

علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة
علاج مشاكل البشرة

فيديو

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكري لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية رمضانية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

لقاء وزير الدفاع مع مقاتلي الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الارهاب

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة قادرة على حماية مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد