نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

يعتاد المصريين على تناول الفسيخ و الرنجة ، أول أيام عيد الفطر المبارك ، ونعلم أن هناك بعض الأضرار عند تناولهم خاصة لمرضى الضغط والقلب.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ..

1- غسل الفسيخ أو الرنجة أو السردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.

2- إزالة الرأس والأحشاء.

3- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.

4- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.

5- تناول الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح.

6- تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.

7- يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، لأنها تساعد على التخلص من الملح الزائد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة.

8- عدم تناول ما يزيد عن 150 جرامًا.

9- الإكثار من شرب الماء.

10- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.