نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر

يعتاد المصريين على تناول الفسيخ و الرنجة ، أول أيام عيد الفطر المبارك ، ونعلم أن هناك بعض الأضرار عند تناولهم خاصة لمرضى الضغط والقلب.
لذا نقدم لك فى هذا التقرير نصائح وتعليمات يجب فعلها قبل تناول الرنجة و الفسيخ..
1- غسل الفسيخ أو الرنجة أو السردين بالخل المخفف مع عصير الليمون، لتقليل نسبة الملح به.
2- إزالة الرأس والأحشاء.
3- إضافة الليمون وتناول الخس والخيار والجرجير، لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.
4- تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب، لأن هذه الأطعمة تساعد على إخراج الملح الزائد من الجسم.
5- تناول الكركديه والبقدونس للمساعدة على إدرار البول والتخلص من الأملاح.
6- تناول الشاي الأخضر مع النعناع أو الزعتر أو القرفة.
7- يجب تناول كميات كبيرة من الخضروات كالبصل والخس والجرجير والبقدونس، لأنها تساعد على التخلص من الملح الزائد في الجسم والناتج عن أكل الفسيخ والرنجة.
8- عدم تناول ما يزيد عن 150 جرامًا.
9- الإكثار من شرب الماء.
10- تجنب تناول المياه الغازية، لأنها تساعد على احتباس الماء بالجسم لاحتوائها على بيكربونات الصوديوم.