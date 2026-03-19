محافظات

السما صفرا.. عاصفة ترابية وأمطار متقطعة تضرب أسيوط

إيهاب عمر

تشهد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، حالة من الطقس غير المستقر، حيث تضرب عاصفة ترابية مصحوبة بغيوم كثيفة، مع تساقط أمطار على فترات متقطعة بمختلف المراكز.
وتسببت الرياح المحملة بالأتربة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية، فيما ساهمت السحب الكثيفة في حجب أشعة الشمس معظم فترات اليوم، وسط أجواء مائلة للبرودة.

وكان اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وجه برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، استعدادًا لموجة من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الخميس وذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، لافتًا إلى احتمالية زيادة كميات الأمطار على المناطق الشرقية نظرًا لطبيعتها الجبلية، ما قد يؤدي إلى تكون سيول خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر.

وأشار المحافظ إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وهو ما يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإشراف اللواء أحمد حسني في حالة انعقاد دائم وعلى مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الاستعدادات، ومراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار، والتأكد من جاهزية معدات التدخل السريع، مع إيلاء اهتمام خاص بالطرق الواقعة في الجانب الشرقي للمحافظة، تحسبًا لزيادة كميات الأمطار واحتمالية تشكل السيول.

كما وجه بضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتأمين الطرق، ورفع درجة الجاهزية بهيئات الإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق، مع مراجعة تثبيت اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وتأمين المنشآت الحيوية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، مع القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية، وعدم الاقتراب من مخرات السيول أو المجاري المائية والإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال من خلال الخط الساخن 114، أو التواصل مع غرفة عمليات محافظة أسيوط على مدار 24 ساعة عبر الأرقام التالية "أرضي 0882135858 ، واتس آب 01066628906"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
 

أسيوط الطقس غير المستقر عاصفة ترابية غيوم كثيفة تساقط أمطار الرياح المحملة بالأتربة انخفاض مستوى الرؤية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الأرصاد

منخفض جوي يضرب مصر.. وهذه أخطر أيام التقلبات

احمد العوضي

يارا السكري شمسها حامية.. أحمد العوضي يكشف معنى الوصف لأول مرة

ترشيحاتنا

حمزة العيلي

منبهر بعظمتك.. حمزة العيلي يتغنى بأداء ريهام عبد الغفور في "حكاية نرجس"

وننسي اللي كان

مفاجآت صادمة في الحلقة 29 من «وننسى اللي كان»

إفراج

إفراج الحلقة 29.. عمرو سعد ينقذ نجله وتارا عماد

بالصور

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر.. طريقة عمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد