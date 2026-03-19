السما صفرا.. عاصفة ترابية وأمطار متقطعة تضرب أسيوط

تشهد محافظة أسيوط، اليوم الخميس، حالة من الطقس غير المستقر، حيث تضرب عاصفة ترابية مصحوبة بغيوم كثيفة، مع تساقط أمطار على فترات متقطعة بمختلف المراكز.

وتسببت الرياح المحملة بالأتربة في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والزراعية، فيما ساهمت السحب الكثيفة في حجب أشعة الشمس معظم فترات اليوم، وسط أجواء مائلة للبرودة.

وكان اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وجه برفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة، استعدادًا لموجة من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الخميس وذلك في ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوقعات تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وقد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا، لافتًا إلى احتمالية زيادة كميات الأمطار على المناطق الشرقية نظرًا لطبيعتها الجبلية، ما قد يؤدي إلى تكون سيول خاصة على الطرق المؤدية من وإلى محافظة البحر الأحمر.

وأشار المحافظ إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وهو ما يستدعي اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بإشراف اللواء أحمد حسني في حالة انعقاد دائم وعلى مدار الساعة، لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف الاستعدادات، ومراجعة مخرات السيول ومصارف الأمطار، والتأكد من جاهزية معدات التدخل السريع، مع إيلاء اهتمام خاص بالطرق الواقعة في الجانب الشرقي للمحافظة، تحسبًا لزيادة كميات الأمطار واحتمالية تشكل السيول.

كما وجه بضرورة التنسيق مع إدارات المرور لتأمين الطرق، ورفع درجة الجاهزية بهيئات الإسعاف والحماية المدنية وشركات المرافق، مع مراجعة تثبيت اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وتأمين المنشآت الحيوية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وتجنب التواجد أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح، مع القيادة بهدوء وحذر على الطرق، خاصة في ظل احتمالات انخفاض الرؤية، وعدم الاقتراب من مخرات السيول أو المجاري المائية والإبلاغ عن أي حالات طارئة أو أعطال من خلال الخط الساخن 114، أو التواصل مع غرفة عمليات محافظة أسيوط على مدار 24 ساعة عبر الأرقام التالية "أرضي 0882135858 ، واتس آب 01066628906"، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع أي طارئ، وأن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

