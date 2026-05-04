خالد الغندور يثير الجدل بتوقع مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري

توقع الإعلامي خالد الغندور نتيجه مباريات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية بمجموعة التتويج في بطولة الدوري المصري الممتاز.

و كتب الغندور عبر فيسبوك:توقعاتي ماتشين فوز و ماتش تعادل والله أعلم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء ، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق السماوي الساعي للبقاء في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.



بينما يحل الزمالك ضيفًا على سموحة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.