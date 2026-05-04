أسعار مواصفات هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، من خلال فئة سيارات السيدان متوسطة الحجم، أبرزها السيارة ازيرا موديل 2026، والتي تقدم بعدد من الفئات، وبسعر يبدأ من 154,974 ريال.

أبعاد وقياسات هيونداي ازيرا 2026

تعتمد هيونداي ازيرا 2026 الجديدة على أبعاد كبيرة نسبيًا ضمن فئتها، حيث يصل طول السيارة إلى 5,035 مم، مع عرض يبلغ 1,880 مم وارتفاع عند 1,460 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,895 مم، وتتوفر السيارة بجنوط يتراوح قياسها بين 18 و19 بوصة، مع فتحة سقف.

محرك هيونداي ازيرا 2026

تأتي السيارة هيونداي ازيرا 2026 بمحرك بسعة 3.5 لتر، قادر على توليد قوة تصل إلى 294 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 359 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

تجهيزات هيونداي ازيرا 2026

تقدم هيونداي ازيرا 2026 بشاشات مزدوجة يصل قياس كل منها إلى 12.3 بوصة، واحدة مخصصة للعدادات والأخرى لنظام المعلومات والترفيه والملاحة، وتدعم هذه الأنظمة تطبيقات آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب توفر شاحن لاسلكي في الصف الأمامي، كما تضم السيارة نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، مع فرش جلد، ونظام صوتي يختلف حسب الفئة بعدد مكبرات يتراوح بين 6 و12 سماعة.

تزود السيارة هيونداي ازيرا 2026 بحزمة من أنظمة السلامة التي تشمل وسائد هوائية متعددة، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر حساسات ركن وكاميرات للمساعدة أثناء الاصطفاف، بالإضافة إلى نظام تثبيت السرعة، وتشمل التجهيزات أيضًا مجموعة من تقنيات دعم السائق.

أسعار هيونداي ازيرا 2026 في السعودية

تقدم هيونداي أزيرا 2026 في السوق السعودي عبر ثلاث فئات، حيث تبدأ الأسعار من نحو 154,974 ريال لفئة GL، وتصل إلى 171,074 ريال لفئة GLS، بينما تسجل الفئة الأعلى LTD سعرًا يبلغ 183,724 ريال.