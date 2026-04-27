نيسان تطلق سيارة فاخرة لمنافسة هيونداي أيونيك 5N

تستعد شركة نيسان اليابانية لضخ دماء جديدة في عروق طرازها الكهربائي الشهير من خلال إطلاق نسخة “ليف نيسمو” في يوليو 2026.

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية العلامة التجارية لتوسيع نطاق شعار "نيسمو" ليتجاوز السيارات الرياضية التقليدية ويصل إلى السيارات الكهربائية العملية، وذلك في محاولة واضحة لمنافسة طرازات قوية مثل "هيونداي أيونيك 5 N"، حيث تسعى نيسان إلى إثبات أن السيارات الكهربائية المخصصة للمدن يمكنها أيضًا تقديم تجربة قيادة ممتعة وشخصية رياضية فريدة.

لغة تصميم هجومية وتحسينات انسيابية فائقة

تتألق "ليف نيسمو" المرتقبة بتصميم خارجي يجمع بين اللون الأسود اللامع واللمسات الحمراء المميزة لهوية نيسمو، مما يمنحها مظهرًا أكثر هجومية على الطريق.

ولم تقتصر التعديلات على الشكل الجمالي فقط، بل شملت إضافات انسيابية (Aero) مدروسة بعناية لتحسين تدفق الهواء وتقليل المقاومة، بالإضافة إلى تزويدها بعجلات رياضية خاصة تمنح السيارة ثباتًا أكبر في المنعطفات.

يهدف هذا التوجه التصميمي إلى جذب فئة الشباب الباحثين عن التميز البصري والأداء الرياضي في سيارة كهربائية بالكامل لعام 2026.

تجربة قيادة رياضية تركز على التحكم والرشاقة

على عكس المنافسين الذين يركزون فقط على أرقام القوة المفرطة، تضع نيسان ليف نيسمو الأولوية لجودة الركوب والتحكم الميكانيكي، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على نظام التعليق لجعله أكثر قساوة واستجابة.

وفي الداخل، زودت المقصورة بمقاعد رياضية تدعم جسم السائق أثناء القيادة السريعة، مع لمسات تطريز حمراء تعزز الأجواء الحماسية.

ويهدف هذا التوجه إلى تقديم سيارة متزنة توفر متعة القيادة اليومية دون التضحية بالعملية والمدى الكهربائي الذي اشتهرت به سلسلة "ليف" عبر الأجيال.

توسع علامة نيسمو ورؤية نيسان للمستقبل الكهربائي

يمثل إطلاق ليف نيسمو بداية مرحلة جديدة لشركة نيسان، حيث تسعى الشركة إلى تحويل سياراتها الكهربائية من مجرد أدوات تنقل هادئة إلى مركبات تثير الحماس لدى عشاق القيادة.

ومع استمرار نيسان في توسيع تشكيلة نيسمو لتشمل المزيد من الموديلات، يصبح من الواضح أن الشركة اليابانية تراهن على الشخصية الرياضية والابتكار التقني لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق السيارات الكهربائية العالمي.

إن وصول هذا الطراز في صيف 2026 سيضع نيسان في موقع قوة للمنافسة في فئة الهاتشباك الكهربائية الرياضية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في دمج الأداء مع الاستدامة.