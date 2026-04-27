أحد رموز القوات المسلحة.. محمد أبوالعينين ينعى والد رئيس الوزراء
عراقجي: الإيرانيون واجهوا العدوان الأمريكي وقادرون على الصمود
التحقيقات: سعر تذكرة حفل أكتوبر الفاضح يتراوح بين 600 إلى 900 جنيه.. تفتصيل
حجة أمريكية.. لن نوقع اتفاقا يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. ولا خطط لاجتماع قريب
حجز قضية إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها للحكم لدور مايو
حزب الله يهدد : "سنستخدم انتحاريين" لمنع اسرائيل من ترسيخ وجودها
سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع
رئيس انبي : كسروا قواعد العمل.. القصة الكاملة لرحيل مدير الكرة و4 إداريين
مصر تجذب 2.4 مليار دولار استثمارات صينية و150 ألف فرصة عمل.. 70% من الإنتاج للتصدير
الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام إنبي في الدوري
القاهرة تدفع باتجاه التهدئة.. وتدعم الحوار الأمريكي الإيراني ومراعاة أمن الخليج
والد عروس بورسعيد يتهم أسرة خطيبها بالكامل بإنهاء حياتها أمام المحكمة| شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

نيسان تطلق سيارة فاخرة لمنافسة هيونداي أيونيك 5N

نيسان ليف
عزة عاطف

تستعد شركة نيسان اليابانية لضخ دماء جديدة في عروق طرازها الكهربائي الشهير من خلال إطلاق نسخة “ليف نيسمو” في يوليو 2026. 

تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية العلامة التجارية لتوسيع نطاق شعار "نيسمو" ليتجاوز السيارات الرياضية التقليدية ويصل إلى السيارات الكهربائية العملية، وذلك في محاولة واضحة لمنافسة طرازات قوية مثل "هيونداي أيونيك 5 N"، حيث تسعى نيسان إلى إثبات أن السيارات الكهربائية المخصصة للمدن يمكنها أيضًا تقديم تجربة قيادة ممتعة وشخصية رياضية فريدة.

لغة تصميم هجومية وتحسينات انسيابية فائقة

تتألق "ليف نيسمو" المرتقبة بتصميم خارجي يجمع بين اللون الأسود اللامع واللمسات الحمراء المميزة لهوية نيسمو، مما يمنحها مظهرًا أكثر هجومية على الطريق. 

ولم تقتصر التعديلات على الشكل الجمالي فقط، بل شملت إضافات انسيابية (Aero) مدروسة بعناية لتحسين تدفق الهواء وتقليل المقاومة، بالإضافة إلى تزويدها بعجلات رياضية خاصة تمنح السيارة ثباتًا أكبر في المنعطفات. 

يهدف هذا التوجه التصميمي إلى جذب فئة الشباب الباحثين عن التميز البصري والأداء الرياضي في سيارة كهربائية بالكامل لعام 2026.

تجربة قيادة رياضية تركز على التحكم والرشاقة

على عكس المنافسين الذين يركزون فقط على أرقام القوة المفرطة، تضع نيسان ليف نيسمو الأولوية لجودة الركوب والتحكم الميكانيكي، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على نظام التعليق لجعله أكثر قساوة واستجابة. 

وفي الداخل، زودت المقصورة بمقاعد رياضية تدعم جسم السائق أثناء القيادة السريعة، مع لمسات تطريز حمراء تعزز الأجواء الحماسية. 

ويهدف هذا التوجه إلى تقديم سيارة متزنة توفر متعة القيادة اليومية دون التضحية بالعملية والمدى الكهربائي الذي اشتهرت به سلسلة "ليف" عبر الأجيال.

توسع علامة نيسمو ورؤية نيسان للمستقبل الكهربائي

يمثل إطلاق ليف نيسمو بداية مرحلة جديدة لشركة نيسان، حيث تسعى الشركة إلى تحويل سياراتها الكهربائية من مجرد أدوات تنقل هادئة إلى مركبات تثير الحماس لدى عشاق القيادة. 

ومع استمرار نيسان في توسيع تشكيلة نيسمو لتشمل المزيد من الموديلات، يصبح من الواضح أن الشركة اليابانية تراهن على الشخصية الرياضية والابتكار التقني لمواجهة المنافسة الشرسة في سوق السيارات الكهربائية العالمي. 

إن وصول هذا الطراز في صيف 2026 سيضع نيسان في موقع قوة للمنافسة في فئة الهاتشباك الكهربائية الرياضية، مما يعزز من مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في دمج الأداء مع الاستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

محمد عبد اللطيف

تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي.. تعرف على الحقيقة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

صورة تجمع عروس بورسعيد بخطيبها

مفاجآت في محاكمة «عروس بورسعيد».. الطب الشرعي ينفي وجود تجمعات دموية ويكشف تفاصيل جديدة عن الوفاة

الذهب

ارتفاع كبير.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 27 أبريل 2026

أيمن الشريعى

رئيس نادي انبي يكشف لـ " صدي البلد " سر الاقالات الصادمة قبل مواجهة الزمالك بساعات

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. احذر خطأ بسيط في التعامل مع عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات

أرشيفية

ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام

ترشيحاتنا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب ينعي والد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

مجلس النواب

دعوى قضائية تطالب بتأسيس «المجلس القومى للرجل».. نواب: مصيرها عدم الاختصاص..وعبلة الهواري: هل يتعرض لعنف أو انتقاص حقوقه؟

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ

رئيس الشيوخ ينعي والد رئيس مجلس الوزراء

بالصور

تامر حسني يطالب بتدخل عاجل لوقف “الفتنة الغذائية”

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

لن أسمح ببقاء متحرش الأطفال المغتصب والخائن.. اعترافات خطيرة للمتهم باغتيال ترامب

خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين
خلال اعتقال كول توماس ألين

لدعم المزارعين بالشرقية.. ندوات توعية وإطلاق حملة لمكافحة القوارض

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

تضامن الشرقية: توزيع بطاطس في 29 قرية أولى بالرعاية بالشرقية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف عن واقعة نصب تستهدف شباب التجنيد| فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الإحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم الاحتفال بتخرج دورات تدريبية للمرشحين للعمل بوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد