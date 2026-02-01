لن نتراجع ولن نستسلم.. متظاهرو «مينيابوليس» الأمريكية يدعون إلى إضراب شامل

يوم السبت، وتحت شعار "مسيرة من أجل الشهداء"، تدفق المتظاهرون إلى شوارع مينيابوليس.

تحث المنشورات الخاصة بالمسيرة عمدة مدينة مينيابوليس جاكوب فراي وحاكم الولاية تيم والز، اللذين انتقدا إجراءات إدارة ترامب، على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد ترامب وقواته.

قال متظاهرون من أعضاء مجموعة "50501" الاحتجاجية الشعبية، الداعمة لمظاهرة أمس السبت: "نريد إنهاء هذا التجاوز التنفيذي في ولايتنا وفي البلاد. ندعو إلى احتجاجات وإضرابات على مستوى البلاد إذا استمروا في عمليات الاختطاف هذه".

الأمر يتجاوز المهاجرين إلى معاقبة الولايات الرافضة لترامب

وفق ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ومن خلال ما قامت به من مقابلات، فإن هناك البعض يعتقد في أن الأمر لا يتعلق بالهجرة، بل بمعاقبة الولايات والمدن التي شهدت احتجاجات قوية مناهضة لترامب.

وكانت مينيابوليس مركزًا للمظاهرات التي عمت البلاد خلال ولاية ترامب الأولى، عقب مقتل جورج فلويد عام 2020، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا، توفي بعد أن جثا ضابط الشرطة الأبيض ديريك شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق.

وأضافوا:"رسالتنا هي أننا لن نتراجع. لن نستسلم. لن نلتزم بقواعدكم إذا واصلتم مهاجمتنا"، محذرين من أن الولايات الأخرى التي يتم فيها نشر عملاء إدارة الهجرة والجمارك قد تواجه حملات قمع مماثلة.