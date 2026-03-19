الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

جامعة العاصمة: المجمع الطبي مشروع يخدم 8 ملايين مواطن في جنوب القاهرة

المجمع الطبي بجامعة حلوان
المجمع الطبي بجامعة حلوان
حسام الفقي

أكد الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة العاصمة، دعمه الكامل لمشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطوات جادة نحو إنشاء واحد من أكبر الصروح الطبية في جنوب القاهرة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح رفاعي أن مشروع المجمع الطبي بجامعة حلوان يُعد أكبر مشروع تنفذه الجامعة في تاريخها، حيث يقام ليضم نحو *1600 سرير* في مختلف التخصصات الطبية، بما يتيح تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأشار إلى أن المجمع الطبي سيشمل أيضًا *مستشفى متكاملًا للطلبة*، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية المناسبة لطلاب الجامعة، إلى جانب خدمة المواطنين في المناطق المحيطة.

وأضاف أن المجمع الطبي الجديد يستهدف خدمة ما يقرب من *8 ملايين مواطن* في مناطق جنوب القاهرة وحتى شمال الصعيد، وهي مناطق تعاني منذ سنوات من نقص المستشفيات الجامعية القادرة على تقديم خدمات طبية متطورة تواكب الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن المشروع يحمل بعدًا مجتمعيًا مهمًا، حيث تسعى الجامعة إلى أن يكون *المجمع الطبي مشروعًا يخدم المجتمع بالكامل، موضحًا أن الجامعة تتحمل مسؤولية بناء هذا الصرح الطبي الكبير بجهودها وإمكاناتها، لكنها في الوقت نفسه تتطلع إلى **مشاركة المجتمع ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص* في دعم هذا المشروع العملاق، لما له من أثر مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية لملايين المواطنين.

واختتم رفاعي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم المجتمع لهذا المشروع يمثل استثمارًا حقيقيًا في صحة الإنسان، ويسهم في بناء منظومة صحية أكثر تطورًا وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين في جنوب القاهرة والمناطق المجاورة.

ودعا الدكتور حسام رفاعي إلى التبرع للمجمع الطبي عبر تطبيق إنستا باي (InstaPay) في جميع البنوك. 
أو التحويل البنكي على الحساب التابع للبنك المركزي رقم 9450760768
ويمكن التحويل من (بنك مصر أو البنك الأهلي المصري أو بنك القاهرة) الى الحساب.

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل الكفتة بالطحينة في الفرن

من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية
من البنجر..الطريقة لعمل الحنة الحمراء بوصفة اقتصادية

قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟
قبل العيد..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق فى العيد؟

