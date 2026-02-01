مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال

أكد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية السفير الفلسطيني عمر عوض الله، أن أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كامل الأرض الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها حق تقرير المصير.

ودعا المسؤول الفلسطيني، خلال انعقاد الجلسة السادسة للمشاورات السياسية بين فلسطين وهولندا- وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- الحكومة الهولندية المقبلة إلى الاعتراف بدولة فلسطين باعتبار ذلك خطوة أساسية لتجسيد حل الدولتين، شاكرا هولندا على دعمها لفلسطين وتصويتها لصالح القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في جلسة الجمعية العامة الأخيرة.

وحثَّ عوض الله، الجانب الهولندي، على بذل المزيد من الجهود في إطار الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد على أهمية اعتماد كل مخرجات إعلان نيويورك، والتحالف الدولي لحل الدولتين، والفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية كمراجع قانونية وسياسية أساسية تتضمن آليات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أكد المسؤول السياسي في وزارة الخارجية الهولندية "مارسيل دي فينك"، التزام بلاده بالعمل من أجل تنفيذ حل الدولتين، مشيرا إلى أن هولندا مستعدة للعمل مع جميع الشركاء الدوليين وعبر كافة الأطر متعددة الأطراف من أجل تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

وشدد على أهمية استمرار العمل والتنسيق المشترك بين فلسطين وهولندا حول كافة القضايا السياسية والتنموية.

وتباحث الطرفان في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.