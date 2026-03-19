صباح البلد : الحفاظ على نمط حياة صحي يقلل من أمراض القلب |فيديو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد العادات الضارة التي تؤثر على صحة القلب، حيث ناقش طرق الوقاية والتغلب على هذه العادات للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقدم البرنامج قائمة بأهم العادات الضارة التي يجب تجنبها، والتي تشمل:

الأكل غير الصحي: الإفراط في الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات والملح.

قلة النشاط البدني: الجلوس لفترات طويلة دون ممارسة الرياضة.

التدخين: استهلاك السجائر أو أي منتجات تحتوي على النيكوتين.

الإجهاد النفسي المستمر: التوتر والضغط النفسي يؤثران على صحة القلب.

قلة النوم: النوم غير المنتظم أو القليل يؤثر على وظائف القلب والأوعية الدموية.

الإفراط في الكافيين والكحول: زيادة استهلاك القهوة والمشروبات الكحولية تؤثر على معدل ضربات القلب.

وأشار مذيعات البرنامج إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن، ممارسة الرياضة بانتظام، والحفاظ على نمط حياة صحي يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.