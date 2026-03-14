طعام بسيط في مطبخك يحافظ على صحة القلب ويخفض الكوليسترول

يعد ارتفاع الكوليسترول في الدم من المشكلات الصحية التي قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، لذلك ينصح الأطباء دائمًا بالاهتمام بالنظام الغذائي وتناول الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على صحة القلب.



ومن المدهش أن هناك طعامًا بسيطًا متوفرًا في معظم المطابخ يمكن أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وهو الشوفان الذي يعد من أفضل الأطعمة المفيدة لصحة القلب. وفقا لما نشره موقع هيلثي.



لماذا يساعد الشوفان على خفض الكوليسترول؟



يحتوي الشوفان على نوع مميز من الألياف يسمى البيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي.

وعند تناول الشوفان بانتظام يمكن أن يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وهو النوع الذي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين.



فوائد أخرى للشوفان



لا تقتصر فوائد الشوفان على خفض الكوليسترول فقط، بل يقدم العديد من الفوائد الصحية الأخرى، منها:

المساعدة على الشعور بالشبع لفترة أطول

تنظيم مستويات السكر في الدم

تحسين صحة الجهاز الهضمي

دعم صحة القلب والشرايين

المساعدة في التحكم في الوزن

كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والحديد والزنك.



أفضل طرق تناول الشوفان



يمكن إدخال الشوفان في النظام الغذائي بعدة طرق بسيطة، مثل تناوله على الإفطار مع الحليب والفواكه، أو إضافته إلى الزبادي والعسل.

كما يمكن استخدامه في إعداد بعض الوصفات الصحية مثل الشوفان بالمكسرات أو إضافته إلى المخبوزات بدلاً من جزء من الدقيق.



نصائح للحفاظ على مستوى الكوليسترول



إلى جانب تناول الشوفان، هناك بعض العادات الصحية التي تساعد على الحفاظ على مستوى الكوليسترول في الدم، مثل:

تقليل تناول الدهون المشبعة

الإكثار من الخضروات والفواكه

ممارسة النشاط البدني بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

التقليل من الأطعمة المصنعة



متى يجب إجراء الفحص؟



ينصح الخبراء بإجراء تحليل الكوليسترول بشكل دوري خاصة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي مع أمراض القلب أو يعانون من زيادة الوزن أو ارتفاع ضغط الدم.



ثبت أن معرفة مستوى الكوليسترول مبكرًا تساعد على اتخاذ خطوات وقائية للحفاظ على صحة القلب وتجنب الكثير من المشكلات الصحية في المستقبل.