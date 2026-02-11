رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

مع اقتراب المناسبات أو قبل السفر أو حتى مع بداية كل شهر جديد، يتصدر سؤال واحد محركات البحث، عن أنظمة غذائية قاسية تزعم فقدان الوزن في أيام قليلة، لكن هل هذا حقيقي؟ أم أن الأمر مجرد خدعة تسويقية تعتمد على فقدان الماء لا الدهون؟ في هذا التقرير، نكشف الحقيقة علميًا.

هل يمكن خسارة 5 كيلو في أسبوع فعلاً؟

من الناحية الطبية، نعم يمكن أن ينخفض الوزن 4 أو 5 كيلو خلال أسبوع،

لكن السؤال الأهم: ماذا نفقد؟، لذلك أكد الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية، فى صريحات لـ صدى البلد، أن أغلب الوزن المفقود في الأسبوع الأول من أي رجيم قاسٍ يكون:

ماءً مخزنًا في الجسم

جزءًا من الكتلة العضلية

نسبة قليلة جدًا من الدهون

فالجسم عند تقليل الكربوهيدرات فجأة يفقد مخزون الجليكوجين، ومعه كمية كبيرة من السوائل، فيظهر الميزان رقمًا أقل، لكن الدهون لم تحترق فعليًا بالشكل الذي يتخيله البعض.

لماذا تبدو النتائج سريعة في البداية؟

عند اتباع رجيم قليل الكربوهيدرات أو الامتناع شبه التام عن الطعام:

ينخفض مستوى الإنسولين

يقل احتباس السوائل

يفقد الجسم الماء بسرعة

وهنا يشعر الشخص أنه حقق إنجازًا سريعًا، لكن المشكلة أن الوزن غالبًا يعود سريعًا عند العودة للأكل الطبيعي.

مخاطر الرجيم السريع القاسي

اتباع نظام غذائي قاسٍ لإنقاص 5 كيلو في أسبوع قد يؤدي إلى:

هبوط ضغط الدم

دوخة وإرهاق شديد

فقدان الكتلة العضلية

بطء في معدل الحرق لاحقًا

تساقط الشعر

اضطراب الدورة الشهرية عند النساء

والأخطر أن الجسم يدخل في ما يسمى بـ وضع المجاعة، فيبدأ بتخزين الدهون فور توفر الطعام، مما يسبب زيادة أكبر لاحقًا.

ما المعدل الصحي لفقدان الوزن؟

المعدل الآمن الذي توصي به المنظمات الصحية هو:

من نصف كيلو إلى 1 كيلو أسبوعيًا.

هذا المعدل يعني خسارة دهون حقيقية وليس سوائل، ويحافظ على:

الكتلة العضلية

صحة القلب

توازن الهرمونات

متى يمكن أن ينزل 5 كيلو بطريقة صحية نسبيًا؟

إذا كان الشخص يعاني من:

سمنة مفرطة

احتباس سوائل واضح

نظام غذائي مليء بالأملاح والسكريات

فقد يفقد وزنًا أكبر في أول أسبوعين عند الالتزام بنظام متوازن، لكن هذا لا يعني أن الهدف يجب أن يكون أسبوعًا واحدًا فقط.

الفرق بين رجيم سريع وحرق دهون حقيقي

الرجيم السريع يركز على:

تقليل السعرات بشكل حاد

أما النظام الصحي فيركز على:

ضبط الكربوهيدرات

زيادة البروتين

تناول خضروات غنية بالألياف

شرب ماء كافٍ

ممارسة نشاط بدني منتظم

الحرق الحقيقي للدهون يحتاج وقتًا وصبرًا، لكنه يمنح نتائج مستقرة.

نموذج نظام أسبوع آمن نسبيًا

لمن تريد بداية قوية بدون ضرر، يمكن اتباع خطة تعتمد على:

إلغاء السكر الأبيض تمامًا

تقليل النشويات للنصف

تناول بروتين في كل وجبة

تناول خضروات ورقية يوميًا

شرب 2 إلى 3 لترات ماء

المشي 30 دقيقة يوميًا

قد ينخفض الوزن 1 إلى 3 كيلو في الأسبوع الأول، وهو معدل أفضل وأكثر أمانًا من الصدمات الغذائية.

لماذا نبحث عن الحل السريع؟

الرغبة في إنقاص 5 كيلو خلال أسبوع غالبًا ترتبط بـ:

مناسبة مفاجئة

ضغط نفسي

مقارنة بالآخرين

ملابس لم تعد مناسبة

لكن فقدان الوزن الصحي هو رحلة، وليس سباقًا ضد الميزان.