الجامعة العربية تؤكد رفضها القاطع لسياسات الاستيطان والضم الإسرائيلية
عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
بالصور

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
أسماء عبد الحفيظ

مع اقتراب المناسبات أو قبل السفر أو حتى مع بداية كل شهر جديد، يتصدر سؤال واحد محركات البحث، عن أنظمة غذائية قاسية تزعم فقدان الوزن في أيام قليلة، لكن هل هذا حقيقي؟ أم أن الأمر مجرد خدعة تسويقية تعتمد على فقدان الماء لا الدهون؟ في هذا التقرير، نكشف الحقيقة علميًا.

هل يمكن خسارة 5 كيلو في أسبوع فعلاً؟

من الناحية الطبية، نعم يمكن أن ينخفض الوزن 4 أو 5 كيلو خلال أسبوع،
لكن السؤال الأهم: ماذا نفقد؟، لذلك أكد الدكتور أحمد صبري استشارى التغذية، فى صريحات لـ صدى البلد، أن أغلب الوزن المفقود في الأسبوع الأول من أي رجيم قاسٍ يكون:

  • ماءً مخزنًا في الجسم
  • جزءًا من الكتلة العضلية
  • نسبة قليلة جدًا من الدهون

فالجسم عند تقليل الكربوهيدرات فجأة يفقد مخزون الجليكوجين، ومعه كمية كبيرة من السوائل، فيظهر الميزان رقمًا أقل، لكن الدهون لم تحترق فعليًا بالشكل الذي يتخيله البعض.

لماذا تبدو النتائج سريعة في البداية؟

عند اتباع رجيم قليل الكربوهيدرات أو الامتناع شبه التام عن الطعام:

  • ينخفض مستوى الإنسولين
  • يقل احتباس السوائل
  • يفقد الجسم الماء بسرعة

وهنا يشعر الشخص أنه حقق إنجازًا سريعًا، لكن المشكلة أن الوزن غالبًا يعود سريعًا عند العودة للأكل الطبيعي.

مخاطر الرجيم السريع القاسي

اتباع نظام غذائي قاسٍ لإنقاص 5 كيلو في أسبوع قد يؤدي إلى:

  • هبوط ضغط الدم
  • دوخة وإرهاق شديد
  • فقدان الكتلة العضلية
  • بطء في معدل الحرق لاحقًا
  • تساقط الشعر
  • اضطراب الدورة الشهرية عند النساء

والأخطر أن الجسم يدخل في ما يسمى بـ وضع المجاعة، فيبدأ بتخزين الدهون فور توفر الطعام، مما يسبب زيادة أكبر لاحقًا.

ما المعدل الصحي لفقدان الوزن؟

المعدل الآمن الذي توصي به المنظمات الصحية هو:
من نصف كيلو إلى 1 كيلو أسبوعيًا.

هذا المعدل يعني خسارة دهون حقيقية وليس سوائل، ويحافظ على:

  • الكتلة العضلية
  • صحة القلب
  • توازن الهرمونات

متى يمكن أن ينزل 5 كيلو بطريقة صحية نسبيًا؟

إذا كان الشخص يعاني من:

  • سمنة مفرطة
  • احتباس سوائل واضح
  • نظام غذائي مليء بالأملاح والسكريات

فقد يفقد وزنًا أكبر في أول أسبوعين عند الالتزام بنظام متوازن، لكن هذا لا يعني أن الهدف يجب أن يكون أسبوعًا واحدًا فقط.

الفرق بين رجيم سريع وحرق دهون حقيقي

الرجيم السريع يركز على:
تقليل السعرات بشكل حاد

أما النظام الصحي فيركز على:

  • ضبط الكربوهيدرات
  • زيادة البروتين
  • تناول خضروات غنية بالألياف
  • شرب ماء كافٍ
  • ممارسة نشاط بدني منتظم

الحرق الحقيقي للدهون يحتاج وقتًا وصبرًا، لكنه يمنح نتائج مستقرة.

نموذج نظام أسبوع آمن نسبيًا

لمن تريد بداية قوية بدون ضرر، يمكن اتباع خطة تعتمد على:

  • إلغاء السكر الأبيض تمامًا
  • تقليل النشويات للنصف
  • تناول بروتين في كل وجبة
  • تناول خضروات ورقية يوميًا
  • شرب 2 إلى 3 لترات ماء
  • المشي 30 دقيقة يوميًا

قد ينخفض الوزن 1 إلى 3 كيلو في الأسبوع الأول، وهو معدل أفضل وأكثر أمانًا من الصدمات الغذائية.

لماذا نبحث عن الحل السريع؟

الرغبة في إنقاص 5 كيلو خلال أسبوع غالبًا ترتبط بـ:

  • مناسبة مفاجئة
  • ضغط نفسي
  • مقارنة بالآخرين
  • ملابس لم تعد مناسبة

لكن فقدان الوزن الصحي هو رحلة، وليس سباقًا ضد الميزان.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

ابراهيم حسن

أنت الخسران .. إبراهيم حسن يُوجّه نصيحة لـ إمام عاشور

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

الدولار

ضبط قضايا عملة بقيمة 19 مليون جنيه

المتهم

القبض على شخص بحوزته 3100 قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية

ارشيفية

انحشر بين الحائط والأسانسير.. حادث مؤلم يودي بحياة طفل في الهرم

بالصور

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.
طريقة عمل الحواوشي في تلت ساعة فقط.

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع
رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

جيفري إبستين
جيفري إبستين
جيفري إبستين

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

