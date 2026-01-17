قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
أسماء عبد الحفيظ

قال الدكتور أحمد صبرى استشارى التغذية العلاجية ونحت القوام، أنه يعاني عدد كبير من الأشخاص من صعوبة فقدان الوزن، رغم الالتزام بأنظمة غذائية متشابهة أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في حين ينجح آخرون في إنقاص وزنهم بسهولة.

ليه في ناس بتخس وناس لأ؟ دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن

وأوضح من خلال تصريحات خاصة لـصدى البلد، أن هذا التفاوت لا يرتبط بالإرادة فقط، بل يعود في الأساس إلى عوامل فسيولوجية معقدة، أبرزها كفاءة جهاز الحرق والتوازن الهرموني داخل الجسم.

هل كل الناس بتحرق بنفس الكفاءة؟

وأوضح صبري أن اختلاف معدلات فقدان الوزن بين الأفراد أمر طبيعي، ويرجع في المقام الأول إلى كفاءة جهاز الحرق أو ما يُعرف علميًا بـ معدل الأيض (Metabolic Rate).

 وأكد استشارى التغذية، في تصريحاته "مش كل الناس بتحرق بنفس الكفاءة، في ناس جهاز الحرق عندها عالي وناس أقل، وده شبه جهاز المناعة تمامًا، في شخص بيتعب من أقل مجهود، وشخص تاني جسمه أقوى ويتعامل مع السعرات بشكل أفضل.

ويؤكد صبرى أن ارتفاع معدل الحرق يساعد الجسم على استهلاك السعرات الحرارية وعدم تخزينها في صورة دهون.

ما هو معدل الحرق ولماذا يفرق من شخص لآخر؟

ليه في ناس بتخس وناس لأ؟ دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن

معدل الحرق هو كمية الطاقة التي يستخدمها الجسم يوميًا لأداء وظائفه الحيوية، مثل التنفس، وتنظيم درجة الحرارة، والحركة.

ويضيف الشخص اللي جهاز الحرق عنده شغال كويس بيقدر يتعامل مع السعرات اللي بياخدها يوميًا بدون ما تتحول لتراكم دهون، على عكس شخص أخر جهاز الحرق عنده ضعيف.

الهرمونات.. اللاعب الخفي في رحلة التخسيس

و أشار صبري إلى أن الهرمونات تمثل العامل الأهم في التحكم بعملية الحرق وفقدان الوزن، وعلى رأسها:

هرمون الغدة الدرقية (Thyroxine)

وهو المسؤول الرئيسي عن تنظيم سرعة الأيض في الجسم، وأي خلل فيه قد يؤدي إلى بطء الحرق وزيادة الوزن.

هرمون الإنسولين (Insulin)

ويتحكم في كيفية استخدام الجسم للسكر والطاقة، وارتفاعه بشكل غير منتظم يؤدي إلى تخزين الدهون.

ويؤكد لو الهرمونات شغالة بشكل متوازن، الجسم بيحرق طبيعي، لكن أي خلل بسيط فيها ممكن يعطل فقدان الوزن حتى مع الالتزام بالدايت.

ليه في ناس تلتزم ومش بتخس؟

ليه في ناس بتخس وناس لأ؟ دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن

و بحسب ما أكده صبري، فشل التخسيس لا يعني دائمًا خطأ في النظام الغذائي، بل قد يكون بسبب خلل داخلي يحتاج إلى تقييم طبي.

ويقول في حالات كتير بنشوف أشخاص ملتزمين جدًا، لكن جهاز الحرق مش مساعدهم، وساعتها الحل مش تشديد الدايت، لكن فحص الهرمونات وضبط الجسم من الداخل.

هل ممكن تحسين جهاز الحرق؟

ليه في ناس بتخس وناس لأ؟ دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن

يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن جهاز الحرق ليس ثابتًا ويمكن تحسين كفاءته باتباع أسلوب حياة صحي، يشمل:

  • نظام غذائي متوازن بدون حرمان
  • تنظيم مواعيد الوجبات
  • النوم الجيد
  • تقليل التوتر والضغط العصبي
  • المتابعة الطبية الدورية للهرمونات

وأختتم حديثة قائلا: "التخسيس الحقيقي مش حرمان، لكنه فهم جسمك الأول، وعلاج السبب مش النتيجة"

إليكم الفيديو :

https://www.youtube.com/shorts/XYgdkfif-wc?t=5&feature=share

فقدان الوزن إنقاص وزنهم بسهولة ممارسة التمارين الرياضية أنظمة غذائية الالتزام بأنظمة غذائية فسيولوجية عوامل فسيولوجية معقدة كفاءة جهاز الحرق التوازن الهرموني داخل الجسم Metabolic Rate ليه في ناس بتخس وناس لأ دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن صعوبة فقدان الوزن

سر في فقدان الوزن
مشكلات الرجيم
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
