الخارجية الأمريكية تُصرّح للموظفين غير الضروريين وأفراد أسرهم بمغادرة قبرص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر الأربعاء، أنها سمحت لموظفي الحكومة الأمريكية غير الضروريين وأفراد أسرهم بمغادرة قبرص إذا رغبوا في ذلك، وذلك بسبب الحرب.

وقد تعرّضت قاعدة جوية بريطانية في الجزيرة المتوسطية لهجوم خلال الحرب.

وفي السياق نفسه، أعلنت السفارتان الأمريكيتان في السعودية وعُمان عن منح وزارة الخارجية الأمريكية موظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم في البلدين إذناً بالمغادرة، وذلك في ظلّ شنّ إيران ضربات انتقامية رداً على الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضحت السفارتان الأمريكيتان في الرياض ومسقط، في بيانين نُشرا على موقعيهما الإلكترونيين، أن الوزارة "أذنت لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة" السعودية وعُمان "بسبب المخاطر الأمنية".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت محطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) داخل مجمع السفارة الأمريكية في السعودية في الرياض.

ونقلت واشنطن بوست عن المصدرين قولهما أن مسؤولين أمريكيين وسعوديين أكدوا أن طائرتين مسيرتين أصابتا مجمع السفارة، دون أن تكشفا رسميا أن محطة الاستخبارات كانت من بين الأهداف. ولم تصدر الـCIA تعليقًا على الحادثة.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الهجوم تسبب في انهيار جزء من سقف المبنى وتلوث داخله بالدخان، مع تسجيل أضرار هيكلية، بينما طلب من الموظفين الاحتماء في أماكنهم. ولم ترد مؤشرات فورية على إصابة عناصر من الوكالة.