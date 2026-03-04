100 يوم قبل صافرة الحلم.. خريطة نارية لمجموعات كأس العالم 2026 ومواجهة مرتقبة لمنتخب مصر

يدخل عشاق كرة القدم حول العالم العدّ التنازلي الأخير قبل انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، حيث تفصلنا 100 يوم فقط عن ضربة البداية لبطولة كأس العالم 2026، التي تُقام لأول مرة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكنداوالمكسيك، في حدث استثنائي يعكس اتساع رقعة اللعبة عالميًا.

النسخة المرتقبة لا تمثل مجرد بطولة عادية، بل تحولًا تاريخيًا في شكل المنافسة، بعدما ارتفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا لأول مرة، موزعين على 12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يفتح الباب أمام مواجهات أكثر قوة وفرص أوسع لمنتخبات القارات المختلفة.

مجموعة مصر.. اختبار أوروبي آسيوي بنكهة عالمية

أسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة على الورق لكنها لا تخلو من التحديات، خاصة أمام بلجيكا صاحبة الخبرات الأوروبية، وإيران التي باتت رقمًا صعبًا في آسيا.

ويسعى المنتخب المصري لتسجيل ظهوره الرابع في تاريخه بالمونديال، واضعًا نصب عينيه تخطي دور المجموعات للمرة الأولى، في ظل طموحات كبيرة تتماشى مع اتساع البطولة وزيادة عدد المقاعد.

مشاركة عربية تاريخية ومجموعات مشتعلة

تحمل النسخة المقبلة رقمًا قياسيًا في الحضور العربي، حيث جاءت المواجهات قوية منذ الوهلة الأولى. ففي المجموعة العاشرة، يلتقي الجزائر والأردن مع الأرجنتين بطلة العالم، في مجموعة تعد الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين.

أما المغرب، رابع مونديال 2022، فجاء في المجموعة الثالثة مع البرازيل وهايتي واسكتلندا، بينما تلعب تونس في المجموعة السادسة مع هولندا واليابان وأحد المتأهلين من الملحق الأوروبي.

وفي المجموعة الثانية، تخوض قطر اختبارًا صعبًا أمام كندا وسويسرا ومتأهل أوروبي، بينما تصطدم السعودية في المجموعة الثامنة بكل من إسبانيا وأوروجواي والرأس الأخضر.

النظام الجديد.. فرصة ذهبية للمفاجآت

اعتماد نظام 12 مجموعة يمنح فرصة أكبر للمنتخبات الطامحة في كتابة التاريخ، خاصة مع تأهل أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ما يعني أن حسابات التأهل قد تمتد حتى الجولة الأخيرة في معظم المجموعات.

كما أن توزيع المباريات على ثلاث دول يضفي طابعًا احتفاليًا ضخمًا، ويمنح الجماهير تجربة غير مسبوقة، سواء من حيث التنقل بين المدن أو تنوع الملاعب والأجواء.

الملحق الأوروبي والعالمي.. بطاقات أخيرة مشتعلة

لا تزال بعض المقاعد قيد الحسم عبر الملحق الأوروبي الذي يضم 16 منتخبًا، يتنافسون عبر أربعة مسارات، يتأهل بطل كل مسار مباشرة إلى المونديال. كما تتصارع 6 منتخبات في الملحق العالمي على بطاقتين إضافيتين، ما يضيف مزيدًا من الإثارة قبل اكتمال عقد الـ48 منتخبًا.

ومع تبقي 100 يوم فقط، ترتفع وتيرة التحضيرات الفنية والتكتيكية، فيما يترقب العالم نسخة استثنائية قد تعيد رسم خريطة القوى الكروية عالميًا، في بطولة مرشحة لأن تكون الأكثر مشاهدة وتأثيرًا في تاريخ اللعبة.