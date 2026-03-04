ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها في الجيم في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة في أحدث ظهور لها من الجيم، ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار برشاقتها ولاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وتستكمل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها فى فيلم “نصيب” بعد عيد الفطر وذلك بسبب انشغال عدد من الأبطال المشاركين في العمل ببعض مسلسلات رمضان.

فيلم "نصيب" يجمع كلاً من ياسمين صبري ومي كساب ودنيا سامي ومعتصم النهار ورحمة أحمد وخالد سرحان ومحمد ثروت وأحمد فهيم ووليد فواز وطارق الإبياري وعلاء مرسي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم المشروع X ، من بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي.