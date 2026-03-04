قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان تحت النار .. جيش الاحتلال يجبر سكان 13 قرية على الإخلاء من الجنوب
دمار المباني .. سقوط صاروخ أطلقه حزب الله على شمال إسرائيل | صور
الخارجية الأمريكية تُصرّح للموظفين غير الضروريين وأفراد أسرهم بمغادرة قبرص
100 يوم قبل صافرة الحلم.. خريطة نارية لمجموعات كأس العالم 2026 ومواجهة مرتقبة لمنتخب مصر
ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها في الجيم في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد
تجاوز الـ50 لأول مرة منذ شهور.. سعر الدولار رسميا الآن في البنوك
من خلاف على طعام قطط إلى سحل وإصابات.. القصة الكاملة لفيديو الاعتداء داخل عمارة سكنية
تحذير ناري من وليد صلاح الدين للاعبي الأهلي بعد تعادل زد
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر
بعد الاستهداف الإيراني .. قرار عاجل من واشنطن بشأن سفارتيها في الرياض ومسقط
تطوّر خطير غرب إيران .. خطة أمريكية كردية لشن هجوم بري ضد طهران
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمنطقة الخرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمين صبري تخطف الأنظار برشاقتها في الجيم في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة في أحدث ظهور لها من الجيم، ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار برشاقتها ولاقت تفاعلًا كبيرًا من جمهورها.

وتستكمل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها فى فيلم “نصيب” بعد عيد الفطر وذلك بسبب انشغال عدد من الأبطال المشاركين في العمل ببعض مسلسلات رمضان. 

فيلم "نصيب" يجمع كلاً من ياسمين صبري ومي كساب ودنيا سامي ومعتصم النهار ورحمة أحمد وخالد سرحان ومحمد ثروت  وأحمد فهيم ووليد فواز وطارق الإبياري وعلاء مرسي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين. 

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري  المطلقة بالسينما.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم المشروع X ، من بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي. 

ياسمين صبري إطلالة ياسمين صبري ياسمين صبري في الجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

ترشيحاتنا

تموين دمياط

تحرير 58 محضر مخالفة في حملات موسعة على المخابز والأسواق بدمياط

محافظة دمياط

محافظ دمياط يشهد الحفل الختامي لأولمبياد مدارس دمياط

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد .. المحافظ تشارك أهالي الشيخ والي مائدة الإفطار الرمضاني وتلتقي المواطنين في لقاء جماهيري بمركز الشباب

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد