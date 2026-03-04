دياب يوجه الشكر لصناع مسلسل هي كيميا

وجه الفنان محمد دياب، الشكر لصناع مسلسل “هي كيميا” بعد عرض آخر حلقاته.

وكتب دياب عبر حسابه على فيسبوك: "لقد كانت رحلة بنت جنيه تعملت فيها الكثيييير مع انتهاء عرض حلقات (هيّ كيميا) مليون شكراً لكل من ساهم أنجاز هذا العمل شكراً المنتج الكبير الأستاذ/عبد الله أبو الفتوح، شكراً أستاذ/محمد سيد، شكراً الأستاذ/أحمد سوكا، شكراً المخرج الكبير أستاذ /إسلام خيرى، شكراً السيناريست /مهاب طارق، شكراً كل كرو المسلسل اللي تعبوا الجدعان أوى".

وأضاف: “شكراً لكل حد دعمنا بكلمة حلوة فرحت قلوبنا وأخيراً مليون شكراً للنجم الكبير /هشام ماجد اللى نورنا وفرحنا وكان خير ختام للمسلسل بحبكم كلكم”.

وكان قد احتفل الفنان محمد دياب بنجاح مسلسله “هى كيميا” الذى يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة Mbc مصر..

وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف شكر للمخرج الكبير الأستاذ إسلام خيرى على مجهودك وإبداعك وإخلاصك ومحبتك يارب دايماً ناجح ومبدع”.

وأضاف: “أخويا وحبيبى وألطف وأشطر وأجمل قلب فى الكوكب النجم الصاروخى مصطفى غريب مبسوط بنجاحنا مع بعض يا قلب أخوك ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا حبييى بحبكم اوي”.