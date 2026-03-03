يصالح خطيبته.. ظهور مميز لمحمد حماد في الحلقة 14 من رأس الأفعى

خطف الفنان الشاب محمد حماد الأنظار في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «راس الأفعى»، وذلك من خلال مشهد جمعه بخطيبته نورا “كارولين عزمي” حيث يصالحها بعد ان نشب بينهما خلاف نتيجة تعاونه مع والدها الذى يحمعها به خلاف كبير.

واستطاع محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة أن يصالح نورا ويعيد لها دبلة الخطوبة مؤكدا أنه لم يقصد مضايقتها وأنه يحبها كثيرا ولم يمكن أن يستغنى عنها.

وتمكن محمد حماد فى هذا المشهد تجسيد دور أحمد، بحس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.