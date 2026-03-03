يصالح خطيبته.. ظهور مميز لمحمد حماد في الحلقة 14 من رأس الأفعى

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا 160 من قوات المشاة الأمريكية في دبي
الإمارات تنفي دراستها الانضمام إلى الضربات الجوية على إيران
كيف يمكنك الاستفادة المشروعة من الأعمال الأدبية والفنية؟ القانون يجيب
جواسيس داخل دول خليجية .. خبير يكشف سيناريوهات الأيام المقبلة وموقف الصين وروسيا من التصعيد
الزمالك يهزم البنك الأهلى فى دورى محترفى اليد
كنا نعلم بنية إسرائيل .. روبيو يكشف كواليس قرار الحرب ضد إيران
الخليج على صفيح ساخن .. صاروخ باليستي يصيب قاعدة العديد الأمريكية
جيش الاحتلال : صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وإيلات والجولان ووادي عربة
واشنطن بوست : مسيّرة إيرانية تستهدف محطة للاستخبارات الأمريكية في الرياض
ليندسي جراهام يطالب ترامب بشن ضربة مزدوجة : إسقاط إيران وملاحقة حزب الله
اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية
ليفربول يسقط أمام وولفرهامبتون بـ 1 - 2 رغم عودة صلاح للتسجيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ظهور مميز لمحمد حماد في الحلقة 14 من رأس الأفعى

أحمد إبراهيم

خطف الفنان الشاب محمد حماد الأنظار في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل «راس الأفعى»، وذلك من خلال مشهد جمعه بخطيبته نورا “كارولين عزمي” حيث يصالحها بعد ان نشب بينهما خلاف نتيجة تعاونه مع والدها الذى يحمعها به خلاف كبير. 

واستطاع محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة أن يصالح نورا ويعيد لها دبلة الخطوبة مؤكدا أنه لم يقصد مضايقتها وأنه يحبها كثيرا ولم يمكن أن يستغنى عنها. 

وتمكن محمد حماد فى هذا المشهد تجسيد دور أحمد، بحس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.

أحداث مسلسل رأس الأفعى 

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: مصر ترفض الحرب وتحذر من اتساع دائرة الصراع في المنطقة

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور: قصف إسرائيل على سوريا عطل خطوات زواجي من فتاة.. ضربوا الأوتيل

أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى منصور : مشينا والزمالك فيه 70-80% من قيمة عقد الرعاية والبث

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

