مسلسل حد أقصى الحلقة 14 .. روجينا تنقذ بسنت أبو باشا من إنهاء حياتها

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “حد أقصى” العديد من الاحداث ، والتى بدأت بإنقاذ صباح (روجينا) شقيقتها صابرين (بسنت ابو باشا) بعد محاولتها لقتل نفسها وكانت تحاول ان تشنق نفسها بحبل فى سقف الغرفة.

وتنهار صابرين بالبكاء وتعترف لشقيقتها صباح بكل ما حدث معها وابتزاز شريف لها ويتقدموا ببلاغ للشرطة لإنقاذ الأمر.

وفى مشهد اخر ، يظهر انور (خالد كمال) وهو نائم داخل احدى المحلات بعد ان ابتزه احد الأشخاص بأن يدفع له مبلغ مالي حتى لا يفشي سرا يخبيه.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

أبطال مسلسل حد أقصي

يشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.