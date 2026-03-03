لا تخف من البدايات الجديدة .. لقاء الخميسي تثير الغموض برسالة مفاجئة

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها رسالة غامضة ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت لقاء الخميسي عبر خاصية الاستوري: لا تخف من البدايات الجديدة،إنها دليل على أن الحياة لا تزال تؤمن بك.

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور مع زوجها محمد عبد المنصف حارس مرمى الزمالك السابق.

وخطفت لقاء الأنظار في إطلالة رومانسية مع زوجها بعد أزمتهم الاخيرة.

وكان قد كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرا إلى أن لم يُخفِ أي تفاصيل أخرى عن حياته، وأن زواجه على لقاء الخميسي كان “السر الوحيد” الذي لم يُعلن عنه في البداية.

وأضاف محمد عبد المنصف، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».

وأكد أنه يحرص على الوضوح في حياته الشخصية، خاصة بعد الجدل الذى أُثير مؤخرًا، مشددًا على أنه لا يرغب في وجود أي لبس أو معلومات غير دقيقة يتم تداولها حوله.

وتحدث حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبد المنصف، عن كواليس علاقته بـ"إيمان"، مؤكدًا أن مسألة الاعتذار ليست سهلة بالنسبة له.