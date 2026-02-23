لقاء الخميسي تهنئ نيكولا معوض بعيد ميلاده.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على تهنئة الفنان اللبناني نيكولا معوض بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت لقاء الخميسي عبر ستوري حسابها على انستجرام: “عيد ميلاد سعيد ربنا يحفظك وعائلتك الحبيبة”.

لقاء الخميسي

وتحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن تأثير الكلمة في حياتها الشخصية والفنية، خلال استضافتها في برنامج “الكلمة” عبر راديو إنرجي 92.1، والذي تقدمه إيناس سلامة الشواف، مسؤولة التنسيق في إنرجي.

وأكدت الخميسي أن الفنان ليس بالضرورة قدوة، بل هو إنسان لديه مشاعره وقراراته وأخطاؤه، مشددة على أن الأهم هو أن يكون صادقًا في عمله، مجتهدًا في تطوير نفسه، ومحبًا لما يقدمه، لأن الصدق يصل إلى الجمهور قبل أي شيء آخر.

وأوضحت أن الصمت أحيانًا يكون أقوى من الكلام، لافتة إلى أنها لا تميل إلى تبرير مواقفها كثيرًا، فإذا لم تُفهم كلمتها تفضّل الصمت، معتبرة أن من يعرفها جيدًا يستطيع فهمها دون شرح مطوّل. كما اعترفت بأنها قد تراجع نفسها إذا تسرعت في حكم أو قرار، مؤكدة أن الاعتراف بالخطأ والعودة عنه قوة وليس ضعفًا.