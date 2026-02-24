مجدي طلبة: كامويش لا يصلح للأهلي .. وتوروب غير مقتنع بـ محمد شريف

تحدثَ مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره سموحة ، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين على ملعب برج العرب وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف سجله مروان عثمان أوتاكا.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN: هناك أزمة في اللمسة الأخيرة لدى مهاجمي الأهلي ، ولمسات الأنجولي كامويش غير مبشرة تماماً ولا توحي بأن هناك مهاجم يصلح للأهلي ، وهو لاعب أقل كثيراً من القلعة الحمراء.

وتابع: مروان عثمان قدم أوراق اعتماده مع الأهلي في أكثر من مباراة سواءً في الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا ، بينما تبدو فرص مشاركة محمد شريف في المباريات ضئيلة للغاية نظراً لعدم قناعة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق بإمكانياته الفنية.