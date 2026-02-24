قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد غيابه عن دراما رمضان.. صلاح عبدالله: فوق لنفسك ياصاصا ماحدش دق على بابك
أخبار مضللة.. ترامب ينفي معارضة قائد عسكري الدخول في حرب مع إيران
وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي
محاكمة 73 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. اليوم
موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق
مجانًا.. كيفية استخراج قرار علاج على نفقة الدولة
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب
دعاء الفجر في السادس من شهر رمضان.. ردد كلمات المغفرة والرجوع إلى الله
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير
صبري فواز يسخر من مدرب الأهلي: لا سيناريو ولا إخراج.. إيه اللي بيحصل؟
335 ألف دولار.. سلافيا براغ يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي
الأحمر يفوز في أسوأ حالاته.. سموحة يعلق على الهزيمة أمام الأهلي بالدوري
ديني

هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟.. الأزهر يجيب

هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته
هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته
شيماء جمال

هل تذوق الطعام أثناء الصيام يؤثر على صحته؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب الأزهر للفتوى عن السؤال قائلا: لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك.

وتابع عير صفحته الرسمية على فيس بوك: فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.

حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: هل يجوز امتناع المرأة الحائض عن الطعام والشراب في شهر رمضان بنية الصوم؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يجوز للمرأة شرعًا -حال كونها حائضًا- الامتناعُ عن الطعام والشراب في نهار رمضان بنية الصوم، وإن فَعَلَت ذلك متعمدةً أَثِمَتْ، ولا يَصِحُّ صومُها، ويجب عليها قضاء تلك الأيام بعد رمضان.

الحيض وتخفيف بعض العبادات على النساء
لَمَّا كان الحيضُ أمرًا مكتوبًا على النساء وخارجًا عن إرادتهن، فقد خفَّف اللهُ سبحانه وتعالى عنهن جملةً مِن العبادات البَدَنية التي لا تتناسب مع هذا الحدث كالصلاة والصيام ونحو ذلك مِن العبادات.

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

صيام المرأة وصلاتها أثناء الحيض

قد اتفق الفقهاء على أن المرأة حال كونها حائضًا لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي حيضُها.

قال الإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 23، ط. دار الكتب العلمية): [واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها] اهـ.

وقال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 103، ط. الفاروق الحديثة): [وامتناع الصلاة والصيام والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض بإجماع مُتَيَقَّن بلا خلاف] اهـ.

امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم
إذا امتَنَعَت المرأةُ عن الطعام والشراب في نهار رمضان بنية الصوم حال حيضها، حَرُمَ عليها ذلك شرعًا، ولا يَصِحُّ صومُها، ويجب عليها قضاء تلك الأيام بعد رمضان؛ لأنَّ إفطارَها حال وجود العذر في اليوم كلِّه أو بَعْضِه عبادةٌ في حَقِّها، وتأثم إنْ لَم تَفعلها، كما أن حرمة شهر رمضان ورعايته إنما تكون بالتزام كلِّ مسلم بما وَجَبَ عليه فيه على حسب حاله، ومع ذلك تُنصَحُ المرأةُ بأن تَسْتُرَ فِطرها عمَّن لا يَعْرِفُ حالَهَا وعُذْرَهَا في نهار رمضان؛ رعايةً لحال مَنْ قد يراها مِن الصائمين، وحفظًا لنفسها مِن التهمة.

تذوق الطعام أثناء الصيام الطعام تذوق الطعام الصيام الحائض

