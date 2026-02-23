هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع

مع بداية شهر رمضان يزداد بحث الناس عن أحب الأعمال إلى الله طلبا لزيادة الثواب، ويُعد الاعتكاف في المساجد من أعظم الطاعات في هذا الشهر الكريم، إلا أن ظروف العمل والانشغال قد تحول دون تمكن بعض الأشخاص من الاعتكاف لفترات طويلة، ما يطرح تساؤلا لدى عدد كبير من الناس وهو: هل يثاب المسلم على الاعتكاف من أذان المغرب إلى العشاء؟.

هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟

وللإجابة عن سؤال هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء، قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف في المسجد لا يشترط له مدة معينة، مؤكدا أن فمن نوى الاعتكاف ولو للحظات داخل المسجد فله الأجر والثواب.

واستشهد أمين الفتى، بقول النبي عليه الصلاة والسلام "إنما الأعمال بالنيات"، مشيرا إلى أن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق الاعتكاف على القليل من الوقت وعلى الكثير.

وفي السياق ذاته، أكدت دار الإفتاء، في ردها على هل يثاب المسلم على الاعتكاف من أذان المغرب إلى العشاء، عبر فتوى سابقة منشورة عبر موقعها الرسمي، أن من تتاح له فرصة للاعتكاف ولو قليلة جاز له شرعًا أن يعتكف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحة أن من لا يتاح له ذلك فليس مطلوبا منه الاعتكاف، ويصل له ثواب البقاء في المسجد حتى لو كان انتظارًا للصلاة.

ولفتت إلى أن الاعتكاف هي طاعة وسُنة في رمضان وفي العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر، لكنه يجب بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف يصبح واجبا عليه.

أقل وقت يجوز فيه الاعتكاف

وتابعت دار الإفتاء أن فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر عند علماء الشافعية ويثاب المرء ما بقي في المسجد.

وأشارت إلى أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا حد لأقله، بينما اشترط المالكية أن يكون الاعتكاف يومًا وليلة على الأقل، حتى يرتبط بالصيام.

شروط الاعتكاف الصحيح

وشددت على أنه يشترط للاعتكاف ستة أمور: الإسلام، والعقل، والتميز، والنية، والمسجد، والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، مشددة على أنه يكره للمعتكف البيع والشراء، والكلام بما فيه إثم، والصمت عن الكلام مطلقا إن اعتقده عبادة.

وأشارت إلى أنه يستحب في الاعتكاف الإكثار من الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن، وقراءة كتب أهل العلم وغير ذلك من دروس ومواعظ، اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والمراء والسباب ونحو ذلك والغيبة والنميمة، وأن يلزم مكانا من المسجد.