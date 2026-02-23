قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة سرية في PS5 تقلل أوقات تحميل الألعاب 30%

PS5
PS5
احمد الشريف

كشفت أدلة وشروحات تقنية نشرها عدد من المدونين والمتخصصين في منصات الألعاب أن تفعيل وضع «الأداء» Performance Mode في إعدادات بلاي ستيشن 5، مع ضبط بعض خيارات الطاقة والتخزين، يمكن أن يساهم في تقليل أوقات تحميل الألعاب وتحسين استجابة القوائم بنسبة قد تقترب من 30% في بعض العناوين الداعمة لهذا النمط.

أوضحت هذه الشروحات أن الفكرة تعتمد على جعل الجهاز يفضّل سلاسة الإطارات وسرعة عرض المشاهد على أقصى جودة رسومية، ما يعني أن وحدات المعالجة في PS5 لا تُرهق في إعادة عرض تفاصيل بصرية ثقيلة عند بدء اللعبة أو التنقل بين المناطق، وهو ما ينعكس في أوقات تحميل أقل وتجربة أكثر سرعة في الألعاب التي تدعم أنماط الأداء المختلفة.

كيفية تفعيل وضع الأداء والإعدادات المرتبطة به

أشارت الأدلة إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في فتح قائمة الإعدادات على PS5، ثم الدخول إلى قسم Saved Data and Game/App Settings، واختيار Game Presets، ثم تحديد الخيار Performance Mode أو Resolution Mode، واختيار Performance Mode كإعداد افتراضي للألعاب التي تدعم هذا النمط.

أكدت الشروحات أن تفعيل هذا الخيار يدفع كثيرًا من الألعاب إلى العمل على نمط أداء يخفف الضغط الرسومي في المشاهد الأولى وفي أثناء التنقل، ما يساعد في تحميل البيانات بشكل أسرع من قرص SSD، خاصة مع الألعاب التي توفر إعدادات داخلية تربط بين وضع الأداء وأوقات التحميل.

إعدادات إضافية تساهم في تسريع التشغيل 

أوضحت تقارير إرشادية أخرى أن تحسين أوقات التحميل لا يعتمد فقط على وضع الأداء، بل يستفيد أيضًا من تفعيل نمط الطاقة المرتفع High‑Performance داخل إعدادات System وPower Saving في PS5، إلى جانب تنفيذ مهام صيانة دورية مثل مسح الكاش (البيانات المؤقتة) وإعادة بناء قاعدة البيانات من خلال وضع Safe Mode بين الحين والآخر.​​

أشارت هذه التقارير إلى أن التخلص من التطبيقات المفتوحة في الخلفية وتوفير مساحة كافية على الـ SSD الداخلي، وكذلك التأكد من توجيه تحميل الألعاب وتثبيتها على وحدة تخزين M.2 سريعة متوافقة مع مواصفات سوني، كلها عوامل يمكن أن تقلل من زمن الانتظار على شاشات التحميل، خاصة في الألعاب الكبيرة ذات العوالم المفتوحة.​​

تحذير: ليست كل الألعاب تستفيد بنفس النسبة

أكدت مصادر تقنية أن تأثير هذه الإعدادات يختلف من لعبة لأخرى؛ فالألعاب التي تعتمد على أنماط أداء/دقة واضحة وتستفيد من تخفيف الحمل الرسومي قد تشهد تقليصًا ملحوظًا في زمن التحميل يصل في بعض الحالات إلى نحو ثلث الوقت الأصلي، بينما قد يكون التحسن أقل وضوحًا في عناوين أخرى لا تربط بين وضع الأداء وطريقة تحميل الموارد.

أوضحت هذه المصادر أن هذه الخطوات لا تشكل «سحرًا خفيًا» بقدر ما هي طريقة عملية لاستخدام إمكانات PS5 بالشكل الأمثل، حيث يحصل اللاعب على تجربة أكثر سلاسة واستجابة أسرع، مقابل قبول تنازلات طفيفة في مستوى التفاصيل الرسومية لصالح السرعة، وهو خيار يفضّله كثير من اللاعبين في ألعاب التصويب والأكشن السريعة.​​

PS5 Performance Mode Game Presets Power Saving System

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عائد يصل لـ 22% في 2026| شهادات البنك الأهلي المصري واحسب مكسبك الشهري

بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

ترشيحاتنا

PS5

ميزة سرية في PS5 تقلل أوقات تحميل الألعاب 30%

هواتف

هل تستحق الهواتف الرائدة سعرها المرتفع فعلا؟.. إليك ما تخسره مع البدائل الأرخص

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد