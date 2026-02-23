ميزة سرية في PS5 تقلل أوقات تحميل الألعاب 30%

كشفت أدلة وشروحات تقنية نشرها عدد من المدونين والمتخصصين في منصات الألعاب أن تفعيل وضع «الأداء» Performance Mode في إعدادات بلاي ستيشن 5، مع ضبط بعض خيارات الطاقة والتخزين، يمكن أن يساهم في تقليل أوقات تحميل الألعاب وتحسين استجابة القوائم بنسبة قد تقترب من 30% في بعض العناوين الداعمة لهذا النمط.

أوضحت هذه الشروحات أن الفكرة تعتمد على جعل الجهاز يفضّل سلاسة الإطارات وسرعة عرض المشاهد على أقصى جودة رسومية، ما يعني أن وحدات المعالجة في PS5 لا تُرهق في إعادة عرض تفاصيل بصرية ثقيلة عند بدء اللعبة أو التنقل بين المناطق، وهو ما ينعكس في أوقات تحميل أقل وتجربة أكثر سرعة في الألعاب التي تدعم أنماط الأداء المختلفة.

كيفية تفعيل وضع الأداء والإعدادات المرتبطة به

أشارت الأدلة إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في فتح قائمة الإعدادات على PS5، ثم الدخول إلى قسم Saved Data and Game/App Settings، واختيار Game Presets، ثم تحديد الخيار Performance Mode أو Resolution Mode، واختيار Performance Mode كإعداد افتراضي للألعاب التي تدعم هذا النمط.

أكدت الشروحات أن تفعيل هذا الخيار يدفع كثيرًا من الألعاب إلى العمل على نمط أداء يخفف الضغط الرسومي في المشاهد الأولى وفي أثناء التنقل، ما يساعد في تحميل البيانات بشكل أسرع من قرص SSD، خاصة مع الألعاب التي توفر إعدادات داخلية تربط بين وضع الأداء وأوقات التحميل.

إعدادات إضافية تساهم في تسريع التشغيل

أوضحت تقارير إرشادية أخرى أن تحسين أوقات التحميل لا يعتمد فقط على وضع الأداء، بل يستفيد أيضًا من تفعيل نمط الطاقة المرتفع High‑Performance داخل إعدادات System وPower Saving في PS5، إلى جانب تنفيذ مهام صيانة دورية مثل مسح الكاش (البيانات المؤقتة) وإعادة بناء قاعدة البيانات من خلال وضع Safe Mode بين الحين والآخر.​​

أشارت هذه التقارير إلى أن التخلص من التطبيقات المفتوحة في الخلفية وتوفير مساحة كافية على الـ SSD الداخلي، وكذلك التأكد من توجيه تحميل الألعاب وتثبيتها على وحدة تخزين M.2 سريعة متوافقة مع مواصفات سوني، كلها عوامل يمكن أن تقلل من زمن الانتظار على شاشات التحميل، خاصة في الألعاب الكبيرة ذات العوالم المفتوحة.​​

تحذير: ليست كل الألعاب تستفيد بنفس النسبة

أكدت مصادر تقنية أن تأثير هذه الإعدادات يختلف من لعبة لأخرى؛ فالألعاب التي تعتمد على أنماط أداء/دقة واضحة وتستفيد من تخفيف الحمل الرسومي قد تشهد تقليصًا ملحوظًا في زمن التحميل يصل في بعض الحالات إلى نحو ثلث الوقت الأصلي، بينما قد يكون التحسن أقل وضوحًا في عناوين أخرى لا تربط بين وضع الأداء وطريقة تحميل الموارد.

أوضحت هذه المصادر أن هذه الخطوات لا تشكل «سحرًا خفيًا» بقدر ما هي طريقة عملية لاستخدام إمكانات PS5 بالشكل الأمثل، حيث يحصل اللاعب على تجربة أكثر سلاسة واستجابة أسرع، مقابل قبول تنازلات طفيفة في مستوى التفاصيل الرسومية لصالح السرعة، وهو خيار يفضّله كثير من اللاعبين في ألعاب التصويب والأكشن السريعة.​​