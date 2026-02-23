محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن أي عملية تفاوضية تتطلب طرفين رئيسيين، موضوعات محددة، ومائدة تفاوض واضحة، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول الملف الإيراني تواجه عدة عقبات رئيسية.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية دانا مدحت، على قناة إكسترا نيوز، أن المشكلة الأساسية تتعلق بوجود طرف ثالث يعيق العملية التفاوضية، وهو إسرائيل، التي تواصل التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الخلافات حول موضوع المفاوضات الرئيس، المتمثل في تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن إيران تعتبر الملف النووي أداة ضغط، وأن استمرار البرنامج مسألة سيادية لا يمكن التنازل عنها، فيما تريد الولايات المتحدة الحد من تخصيب اليورانيوم، أو إنهاء البرنامج بالكامل.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك تشويشًا إضافيًا؛ بسبب بعض الموضوعات السياسية المتعلقة بالنظام الإيراني، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل تفاوضي، مشيرا إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مثل عباس عراقجي، تعكس رغبة في إيجاد فرص للتفاهم مع واشنطن إذا تم تجاهل الأطراف الثالثة والتركيز على ملف واحد بعيدًا عن التغيير السياسي للنظام.