قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة
الرئاسي اليمني: حماية مؤسسات الدولة أولوية لا تقبل المساومة
فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
المكسيك على صفيح ساخن.. مقـ.تل إل مينشو يشعل غرب البلاد ويهدد بحرب مفتوحة
الدوري الإيطالي| إصابة روبن لوفتوس تشيك تُثير القلق في صفوف إيه سي ميلان
ثوابه عظيم في رمضان.. هذا ما قاله النبي عن قيام الليل
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني

محمود محسن

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن أي عملية تفاوضية تتطلب طرفين رئيسيين، موضوعات محددة، ومائدة تفاوض واضحة، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول الملف الإيراني تواجه عدة عقبات رئيسية.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية دانا مدحت، على قناة إكسترا نيوز، أن المشكلة الأساسية تتعلق بوجود طرف ثالث يعيق العملية التفاوضية، وهو إسرائيل، التي تواصل التأثير على موقف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الخلافات حول موضوع المفاوضات الرئيس، المتمثل في تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن إيران تعتبر الملف النووي أداة ضغط، وأن استمرار البرنامج مسألة سيادية لا يمكن التنازل عنها، فيما تريد الولايات المتحدة الحد من تخصيب اليورانيوم، أو إنهاء البرنامج بالكامل.

وأشار إسماعيل إلى أن هناك تشويشًا إضافيًا؛ بسبب بعض الموضوعات السياسية المتعلقة بالنظام الإيراني، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حل تفاوضي، مشيرا إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مثل عباس عراقجي، تعكس رغبة في إيجاد فرص للتفاهم مع واشنطن إذا تم تجاهل الأطراف الثالثة والتركيز على ملف واحد بعيدًا عن التغيير السياسي للنظام.

محمد صادق إسماعيل

