3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري

تنطلق اليوم الإثنين منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي تشهد صراعًا محتدمًا بين الفرق على المراكز المتقدمة.

الجولة الحالية تأتي مع دخول المسابقة مراحلها الحاسمة، ما يزيد من قوة المنافسة وإثارة المباريات.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة 19

لا يزال فريق سيراميكا متصدرًا جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، مع مباراة إضافية عن مطارديه. في المقابل، يتقاسم الزمالك وبيراميدز المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع. تقارب النقاط بين الفرق يضع الجولة الحالية في موقع حاسم لتحديد شكل المنافسة على اللقب.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة عشرة

الإثنين 23 فبراير

كهرباء الإسماعيلية × طلائع الجيش – الساعة 9:30 مساءً

سموحة × الأهلي – الساعة 9:30 مساءً

الجونة × المقاولون العرب – الساعة 9:30 مساءً



الثلاثاء 24 فبراير

غزل المحلة × بيراميدز – الساعة 9:30 مساءً

حرس الحدود × إنبي – الساعة 9:30 مساءً

زد إف سي × الزمالك – الساعة 9:30 مساءً

سيراميكا × الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساءً



الأربعاء 25 فبراير

المصري البورسعيدي × مودرن سبورت – الساعة 9:30 مساءً

البنك الأهلي × فاركو – الساعة 9:30 مساءً

بتروجت × الاتحاد السكندري – الساعة 9:30 مساءً

القناة الناقلة ومتابعة التحليلات



تنقل قناة أون سبورت جميع مباريات الدوري المصري مع استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم المصرية، لتقديم تحليلات مفصلة قبل وبعد كل لقاء .



