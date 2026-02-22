المقاولون العرب يواجه الجونة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره الجونة في الساعة التاسعة والنصف مساء غد الإثنين علي استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز" دوري نايل".

وحرص سامي قمصان المدير الفني لـ المقاولون العرب بالتأكيد علي لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة لتعديل مكانة الفريق في ظل التعادل الإيجابي الذي حققه في الجولة الماضية في المباراة التي جمعته مع نظيره المصري البورسعيدي لمحاولة الخروج من النفق المظلم.

ويسعي الجونة بقيادة أحمد مصطفي بيبو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق التقدم في لقاء اليوم ليكون دفعة للمضي قدما نحو الأمام.

ويحتل المقاولون المركز ال15 برصيد 17 نقطة جمعهم من 18 مباراة فيما يسبقه الجونة في المركز ال13 برصيد 20 جمعهم من 16 لقاء.