حسام المندوه: أطلقت على معتمد جمال لقب الأصيل

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك هو أحد أفضل المديرين الفنيين في الدوري منذ قدومه وتوليه مسئولية القيادة الفنية للابيض وهو ما نراه في المباريات الأخيرة سواء في بطولة الدوري المصري أو في الكونفدرالية

وكشف المندوه في تصريحات لبرنامج الكلام المظبوط علي راديو اون سبورت بأنه أطلق لقب " الاصيل " علي معتمد جمال مؤكدا بأنه عندما يراه ينادي عليه بهذا اللقب الاصيل.

وأوضح أمين صندوق الزمالك بأن معتمد جمال مكمل في قيادة الزمالك ولا مجال لرحيله في ظل النتائج والأداء الجيد للفريق المباريات الاخيرة