حسام المندوه يكشف تفاصيل زيارة مجلس الزمالك لوزير الرياضة جوهر نبيل

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك بأن مجلس إدارة الزمالك قرر زيارة وزير الرياضة الجديد جوهر نبيل من أجل التهنئة بجانب الحديث عن بعض الأزمات والتي كانت أولوياتها الحديث عن أرض الزمالك.

وأضاف المندوه في تصريحات عبر برنامج الكلام المظبوط علي راديو أون سبورت قائلا : وضحنا لجوهر نبيل وزير الرياضة خلال الجلسة مدي احتياجنا كمجلس الزمالك للأرض وإعادتها مجددا من أجل وقوف النادي علي قدمه من جديد في ظل المعاناه الحالية وتضررنا بقوة من قرار سحب الأرض.

وكشف المندوه بأننا كمجلس الزمالك في أي جلسات رسمية مع المسئولين نتحدث عن الأرض وسحبها وتضرر الزمالك من هذا القرار.